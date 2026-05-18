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© ian ehm

Größter Kauf

VIG vollzieht Erwerb der Nürnberger

18.05.26, 16:23
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Es ist die größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte. Die Vienna Insurance Group vollzieht den Erwerb der Nürnberger. 

Grünes Licht. Nach Erteilung aller regulatorischen Freigaben ist es soweit: Die Vienna Insurance Group (VIG) vollzieht das Erwerbsangebot an der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (Nürnberger).

Austro-Marktführer stark im deutschen Markt

Hartwig Löger, CEO und Vorstandsvorsitzender der VIG, zum erfolgreichen Closing: „Es freut uns sehr, dass es gelungen ist, die Genehmigungen schneller als erwartet zu erhalten. Wir werden die Expertise der VIG in die strategische Ausrichtung der Nürnberger einbringen und sie auch innerhalb unserer Gruppe als richtungsgebenden Anbieter von Biometrie-Produkten positionieren. Mit ihrer starken Marke bereichert die Nürnberger unser breites Portfolio an Gesellschaften und unterstützt durch die verstärkte Diversifikation über den deutschen Markt unsere nachhaltige Wachstumsstrategie im Kernmarkt CEE.“

"Starke Positionierung"

Im Sommer 2025 hatte die VIG bekanntgegeben, eine Mehrheitsbeteiligung an Nürnberger zu evaluieren. Auf eine Due Diligence folgte im Oktober 2025 ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für bis zu 100% des Grundkapitals. Mit dem Vollzug hält die VIG 99,2% des Grundkapitals und der Stimmrechte an Nürnberger.



Harald Rosenberger, CEO der Nürnberger kommentiert: „Als Teil der Vienna Insurance Group werden wir unsere Transformation zum Präventionsversicherer spürbar beschleunigen – eine starke Positionierung, von der unsere Kundinnen und Kunden, unsere Vertriebspartner und auch unsere Mitarbeitenden profitieren werden. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Zusammenarbeit zu starten und die ersten gemeinsamen Schritte zu setzen.“

Als führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa erbringt die VIG mit mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern Versicherungsleistungen für mehr als 33 Millionen Kundinnen und Kunden. Ihr Geschäftsmodell baut auf Mehrmarkenpolitik und lokalem Unternehmertum – eine strategische Ausrichtung, die mit Standortsicherung und Identitätserhalt der starken Marke Nürnberger einhergeht.

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