Hammer-Gerücht: Plant Bayern 125-Millionen-Coup?

Zittert der Transfermarkt? Ein Türkei-Insider bringt Victor Osimhen (27) beim FC Bayern ins Gespräch. Ein Rekord-Angebot über 125 Millionen Euro stehe laut einem türkischen Transfer-Experten im Raum, das alle bisherigen Grenzen sprengen würde.

Geht es nach dem türkischen Experten Erinç Bilican, dann könnte der FC Bayern München im Sommer für ein echtes Beben auf dem Transfermarkt sorgen. Seiner Meinung nach bahnt sich ein gewaltiger Bayern-Transfer an, der die bisherigen Ausgaben des Vereins weit in den Schatten stellen würde. Wie das Portal "fcbinside" berichtet, erklärte Bilican im Format "Eski Açık": "Der FC Bayern München wird am Ende der Saison ein Angebot in Höhe von 125 Millionen Euro für Victor Osimhen unterbreiten." Zum Vergleich: Der aktuelle Rekord der Münchner liegt bei rund 95 Millionen Euro, die man damals für Harry Kane auf den Tisch legte.

Rekord-Summe aus der Türkei

Sportlich überzeugt der nigerianische Top-Stürmer Victor Osimhen bei Galatasaray derzeit mit 19 Toren und sieben Vorlagen in 28 Spielen. Dennoch ist ein solcher Vorstoß unrealistisch, da der deutsche Rekordmeister weiterhin voll auf Harry Kane setzt. Der Vertrag des Engländers läuft bis 2027 und eine Verlängerung gilt als sehr wahrscheinlich.

An der Säbener Straße reagiert man deshalb verärgert auf die Spekulationen. Fußball-Chef der "Bild" und Insider Christian Falk berichtet, dass die Bayern-Bosse "ein bisschen genervt" seien und sich "benutzt" fühlen. Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" wurde das Gerücht kurz und knapp mit einem "Das ist not true" abgetan. Ein Transfer in dieser Größenordnung bleibt daher wohl ein rein theoretisches Gedankenspiel, solange Kane die zentrale Rolle im Angriff einnimmt.