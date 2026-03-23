Paukenschlag: Oliver Glasner soll DIESEN überraschenden Top-Job übernehmen

Seitdem Oliver Glasner Anfang des jahres ankündigte Crystal Palace mit Saisonende zu verlassen, brodelt die Gerüchteküche, wie es mit dem 51-jährigen Star-Trainer weitergeht.

Seit Oliver Glasner am 20. Februar 2024 Crystal Palace übernommen hat, eroberte er die Premier League im Sturm. Aus einem fast schon sicheren Abstiegskandidaten formte der österreichische Coach ein Top-Team und konnte im Vorjahr sogar den FA-Cup gewinnen. Es war der erste große Titel des englischen Traditionsvereins, dennoch geht man nach der laufenden Saison wieder getrennte Wege.

Glasner fehlte die Unterstützung der Verantwortlichen, vor allem bei Transfers haderte der 51-Jährige und muss mittlerweile der Mehrfachbelastung aus zwei Pokalbewerben, Conference League und Meisterschaft Tribut zollen.

Während man lange Zeit unbesiegt war und sogar von der Champions League träumte, ist man mittlerweile auf Rang 14 abgerutscht. Dennoch bleibt Glasner einer der gefragtesten Übungsleiter Europas. Immer wieder wurde er mit Manchester United, Tottenham Hotspur oder auch dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Glasner bald Teamchef?

Sogar, dass er möglicherweise ein Nationalteam übernimmt, wurde bereits gemunkelt. Hier soll es sich entweder um die Oranje-Elf der Niederlande, sofern der gesundheitlich angeschlagene Ronald Koeman zurücktritt, oder das ÖFB-Team im Falle des Endes der Ära Rangnick handeln.

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Umso überraschender ist nun der nächste Top-Job, bei dem Glasner hoch im Kurs stehen soll. Demnach soll der Österreicher einer der Top-Favoriten beim FC Chelsea sein, wo Liam Rosenior nach drei Monaten schon wieder vor dem Aus steht.

Neuer Top-Job in England

Zuletzt kassierten die "Blues" eine bittere 0:3-Klatsche im Kampf um Europa gegen den FC Everton. Die Verantwortlichen an der Stamford Bridge sollen die Geduld mit dem Engländer verlieren. Laut Wettanbietern dürfte Ex-Chelsea-Star Filipe Luis der heißeste Kandidat auf den möglicherweise bald freien Trainerstuhl sein. Dicht dahinter folgt aber schon Glasner, dicht gefolgt von Xavi Hernandez oder Cesc Fabregas.

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Glasner wurde bereits im Jänner mit Chelsea in Verbindung gebracht, hielt aber stets daran fest, dass er Crystal Palace bis zum Saisonende die Treue halten will, die Chelsea-Bosse hingegen wollten sofort eine langfristige Lösung haben. Mit Rosenior dürfte man diese allerdings nicht gefunden haben.