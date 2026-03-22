Pep Guardiola rastet komplett aus

Ekstase bei Manchester City: Dank eines Doppelpacks von Nico O’Reilly schnappen sich die "Sky Blues" den Ligapokal. Trainer Pep Guardiola hielt es nach den Treffern nicht mehr auf dem Sitz.

Manchester City krönt sich zum Champion im englischen Ligapokal! Im Finale gegen Arsenal setzten sich die "Sky Blues" am Ende mit 2:0 durch. Den Grundstein für den Erfolg legte ein schwerer Patzer von Arsenals Torhüter Kepa in der 60. Minute. Eine Flanke von Cherki rutschte ihm durch die Hände, woraufhin Nico O’Reilly den Ball aus kürzester Distanz einköpfte. Nur vier Minuten später legte der Youngster nach einer Nunes-Flanke per Kopf zum 2:0-Endstand nach.

Der Torschütze zeigte sich nach Abpfiff sichtlich bewegt: "Es war fast unheimlich, all die Fans so jubeln zu sehen, als ich diese Tore geschossen habe. Ein wirklich tolles Gefühl und ein großartiges Geburtstagswochenende." Der Engländer hatte erst am Samstag seinen 21. Geburtstag gefeiert.

"Seit ich ein Kind war, habe ich immer im Mittelfeld gespielt, bin immer in den Strafraum gelaufen und habe Tore geschossen. Das nun hier auf höchstem Niveau umzusetzen, ist natürlich gut für mich", ergänzte O’Reilly.

Guardiola außer Rand und Band

Nach den Treffern brachen bei Trainer Pep Guardiola alle Dämme. Der Katalane rastete förmlich aus, zeigte einen Jubelsprung und trat vor lauter Erleichterung gegen die Werbebande. Nach dem zweiten Treffer rannte er die Seitenlinie entlang, um gemeinsam mit den Fans zu feiern. Für Guardiola ist es bereits der 19. Titel in England – ein Erfolg, der besonders nach dem enttäuschenden Aus in der Champions League gegen Real Madrid wichtig war.

Laut einem Medienbericht will Guardiola in den kommenden Tagen entscheiden, ob er seinen Vertrag bis Sommer 2027 wirklich erfüllen wird. Aktuell liegt City in der Tabelle neun Zähler hinter Arsenal, hat jedoch noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Mit dem Schwung aus dem Finale soll nun die Jagd auf die Tabellenspitze fortgesetzt werden.