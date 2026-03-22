ManCity holte Ligacup mit 2:0-Finalsieg gegen Arsenal

Manchester City hat das Prestigeduell mit seinem Premier-League-Titelrivalen Arsenal gewonnen und erstmals seit 2021 den englischen Fußball-Ligacup geholt.

Die "Citizens" setzten sich am Sonntag im Finale in Wembley mit 2:0 durch. Matchwinner war Nico O'Reilly mit einem Doppelpack (60., 64.). Das historische "Quadruple" ist für Arsenal damit nicht mehr möglich. Weiterhin hat kein englischer Club in einer Saison Meisterschaft, FA Cup, Ligacup und Champions League gewonnen.

Arsenal hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, der Liga-Tabellenführer war vor 88.500 Zuschauern aber nicht zwingend genug. Nach Seitenwechsel leitete ein Fehler von Kepa Arrizabalaga, der wie in Cupspielen üblich Stammtorhüter David Raya vertrat, die Niederlage ein. Dem Spanier rutschte eine Flanke von Rayan Cherki über die Hände, O'Reilly köpfelte aus kurzer Distanz ein. Vier Minuten später fand Matheus Nunes den heranstürmenden Linksverteidiger am langen Eck, O'Reilly traf erneut per Kopf.

Im Finish lenkte Arsenals Leandro Trossard einen Schuss von Riccardo Calafiori an die Stange (78.). Der frühere ManCity-Stürmer Gabriel Jesus traf mit einem Kopfball die Oberkante der Latte (88.). Näher kam Arsenal einem Treffer aber nicht mehr. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, ein Finale zu gewinnen und dieses Team zu schlagen. Wir wissen, wie gut sie sind", sagte O'Reilly einen Tag nach seinem 21. Geburtstag. "Darauf müssen wir aufbauen, das wird uns gutes Momentum geben."

Arsenals Titeldurststrecke verlängert

ManCity gewann den Ligacup zum neunten Mal in der Clubgeschichte. Für Pep Guardiola war es der 19. Titel als Trainer der "Skyblues". Arsenal kassierte im 50. Pflichtspiel der Saison die erst vierte Niederlage und verpasste den ersten größeren Titelgewinn seit jenem im FA Cup 2020. Im FA Cup stehen die "Gunners" wie City im Viertelfinale. In der Champions League ist das Guardiola-Team bereits ausgeschieden, Arsenal trifft im Viertelfinale im April auf Sporting Lissabon.

In der Liga warten die Londoner schon seit 2004 auf den großen Wurf. In dieser Saison sind sie aber so nahe dran wie seither noch nie. Sechs Zähler liegt Arsenal nach Verlustpunkten vor dem ersten und einzigen aussichtsreichen Verfolger ManCity. Am 19. April wartet in Manchester noch ein direktes Duell. Guardiola und seine Mannen dürften aber neue Hoffnung geschöpft haben.