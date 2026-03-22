1:0 – Araujo schießt Flick-Elf zum Zittersieg gegen Rayo

Was für eine Zitterpartie im Camp Nou! Der FC Barcelona müht sich am 29. Spieltag zu einem knappen Heimsieg gegen Rayo Vallecano und baut seine beeindruckende Serie vor heimischer Kulisse weiter aus.

Der FC Barcelona empfängt am Samstag im nächsten Kracher Atletico Madrid, nachdem die Katalanen ihre makellose Heimbilanz gerade noch verteidigt haben. Gegen Rayo Vallecano reichte ein knapper 1:0-Erfolg, um den 15. Sieg im 15. Heimspiel der Saison einzufahren. Vor 56.812 Zuschauern im Camp Nou war es Ronald Araujo, der in der 24. Minute per Kopf nach einer Ecke den entscheidenden Treffer dank Innenpfosten erzielte.

Gäste mit Riesenmöglichkeiten

Der Tabellenführer aus Katalonien ging zwar mit breiter Brust nach dem 7:2-Erfolg gegen Newcastle in die Partie, doch die Gäste aus Madrid versteckten sich keineswegs. Bereits in der ersten Minute tauchte Martin völlig frei vor Barca-Keeper Garcia auf, der jedoch glänzend parierte. Auch Raphinha vergab auf der Gegenseite in der 13. Minute eine Großchance vor den Augen von Legende Andres Iniesta, als er den Ball knapp am Gehäuse vorbeischob.

Garcia rettet den Dreier

Nach dem Seitenwechsel kam Rayo, das unter der Woche in der Conference League trotz einer Pleite gegen Samsunspor ins Viertelfinale eingezogen war, immer stärker auf. In der 63. Minute verhinderte Garcia mit einer Glanztat gegen Unai Lopez den Ausgleich. Kurz vor dem Ende war es erneut der Schlussmann, der einen Schuss von de Frutos mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte (89.) und so den Sieg festhielt.

Pause für Lewandowski

Hansi Flick verzichtete im zweiten Durchgang auf Star-Stürmer Robert Lewandowski und brachte stattdessen Ferran Torres, doch der Offensivfluss der Blaugrana blieb zäh. Trotz der spielerischen Überlegenheit der Gäste in der Schlussphase blieb die Weste der Katalanen im eigenen Stadion dank einer leidenschaftlichen Defensivleistung weiß.