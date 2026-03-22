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Bolla-Doppelpack!

4:2 – Rapid-Express überrollt auch Cup-Finalist LASK

22.03.26, 18:48
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Der Rapid-Express rollt unaufhaltsam weiter! Mit einem 4:2-Erfolg gegen Cup-Finalist LASK bleiben die Hütteldorfer im fünften Spiel in Serie ungeschlagen und rücken Sturm Graz als ärgster Verfolger gefährlich nahe.

Von Abtasten war in der Allianz Arena keine Spur. Bereits nach 31 Sekunden leistete sich Rapid einen fatalen Fehlpass, den Adeniran eiskalt zur 0:1-Führung für den LASK nutzte. Doch die Hütteldorfer antworteten wie aus der Pistole geschossen: Nur zwei Minuten später köpfte Schöller nach einer präzisen Seidl-Ecke zum 1:1 ein. Danach übernahmen die Gastgeber das Kommando, kombinierten sicher und drehten die Partie noch vor der Pause durch Bolla (33.).

Elfmeter-Trubel auf dem Platz

Nach dem Seitenwechsel drängte der LASK auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an Rapid-Schlussmann Hedl oder an der Abseitsfalle. In der 65. Minute schien die Vorentscheidung gefallen, als Tornich den Ball im Strafraum an die Hand bekam. Bolla verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 3:1. Die Szene sorgte jedoch für Wirbel: Statt Jubel gab es dicke Luft auf der Rapid-Bank, da Antiste den Elfmeter selbst ausführen wollte und von Seidl vom Punkt weggeschoben wurde.

Rapid behält die Nerven

Obwohl der LASK durch Usor noch einmal auf 2:3 verkürzen konnte, blieb die Elf von der Westbahn nervenstark. Seidl sorgte in der Schlussphase mit dem 4:2 für den hochverdienten Endstand. Damit sind die Wiener seit fünf Partien ohne Niederlage. Der Fokus richtet sich nun voll auf die Zeit nach der Länderspielpause, wenn es zum direkten Showdown an der Tabellenspitze gegen Leader Sturm Graz kommt.

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