1:0 – Austria nutzt Überzahl und gewinnt Krimi bei Hartberg!

Reaktion geglückt! Nach der herben Pleite gegen Sturm Graz meldet sich Austria Wien in der Meistergruppe zurück. Ein Treffer von Kapitän Manfred Fischer reicht für einen hart umkämpften 1:0-Sieg bei defensivstarken Hartbergern.

Die Wiener Austria hat am Sonntag in der Profertil Arena die richtige Antwort auf die letzte Schlappe gegeben. In einer intensiv geführten Partie der 24. Runde setzten sich die Veilchen bei den heimstarken Hartbergern mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Kapitän Manfred Fischer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1), nachdem die Steirer durch eine Rote Karte für Konstantin Schopp (38.) geschwächt wurden.

Schopp sieht nach VAR-Check Rot

Lange Zeit plätscherte die Begegnung ohne große Höhepunkte dahin. In der 36. Minute rückte jedoch der VAR in den Mittelpunkt: Konstantin Schopp traf Philipp Wiesinger mit gestrecktem Bein. Schiedsrichter Ebner entschied nach Sichtung der Bilder auf Rot wegen groben Foulspiels. Nur wenige Augenblicke später rettete das Aluminium für Hartberg, als ein wuchtiger Schuss von Tae-seok Lee an der Latte landete (45.).

Fischer nutzt die Überzahl

In der ersten Minute der Nachspielzeit schlugen die Gäste dann eiskalt zu. Johannes Handl setzte sich auf der rechten Seite stark durch und bediente im Zentrum Vasilije Markovic. Dieser bewies Übersicht und legte per Ferse auf Manfred Fischer ab, der den Ball präzise im linken unteren Eck versenkte. Es war die verdiente Führung für die Wiener, die bis dahin 60 Prozent Ballbesitz verzeichneten.

Chancenwucher nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel drückte die Austria auf die Vorentscheidung, ließ aber hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. Der eingewechselte Romeo Mörth (65.) und Vasilije Markovic (75.) vergaben aus aussichtsreichen Positionen. Beinahe hätte Reinhold Ranftl (72.) per Volley alles klar gemacht, doch Coulibaly rettete für die bereits geschlagenen Hausherren spektakulär auf der Torlinie.

Zittern in der Schlussphase

Hartberg gab sich trotz Unterzahl nicht auf und lauerte auf Konter. Kurz vor dem Ende stockte den mitgereisten Austria-Fans der Atem, als Elias Havel (88.) plötzlich allein vor Samuel Sahin-Radlinger auftauchte. Der Hartberger wurde jedoch entscheidend abgedrängt und hob den Ball am Tor vorbei. So blieb es beim knappen Erfolg für die Mannschaft von der Favoritner Seite, die damit den Anschluss an die Tabellenspitze hält.