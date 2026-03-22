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Lukas Kwasniok
© Getty Images

Kainz-Team

1. FC Köln trennt sich von Trainer Kwasniok

22.03.26, 19:45
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Kainz-Team derzeit nur zwei Punkte vor einem Relegationsplatz

Köln. Der 1. FC Köln hat sich von Trainer Lukas Kwasniok getrennt. Der abstiegsbedrohte deutsche Fußball-Bundesligist gab den Rauswurf des 44-Jährigen einen Tag nach dem 3:3 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach bekannt. Co-Trainer Rene Wagner übernimmt die Mannschaft mit dem Österreicher Florian Kainz. Kwasniok hatte sein Amt in Köln im Sommer angetreten, nach zuletzt sieben sieglosen Spielen liegt der Aufsteiger aber nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz.

"Trotz leidenschaftlicher und ordentlicher Auftritte war zuletzt ein klarer Abwärtstrend in unserer Entwicklung erkennbar. Wir haben zu wenige Punkte geholt - das ist die Realität", begründete Sportchef Thomas Kessler die Entscheidung.

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