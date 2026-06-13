Hitze-Warnung für DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft kämpft in den USA mit extremer Hitze. Bei rund 40 Grad bereitet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Spieler intensiv auf das erste wichtige Match vor.

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Das Spiel am Sonntag gegen Curaçao findet um 19 Uhr statt. Die Anspannung vor dem WM-Auftakt steigt parallel zu den Temperaturen im Trainingslager. Die Spieler bekamen gleich in ihrer ersten Trainingswoche zu spüren, wie sich der Hochsommer in North Carolina anfühlt. Ein vorläufiger Höhepunkt zeichnete sich am gestrigen Freitag ab. Bei der Einheit am Mittag in Winston-Salem herrschten am Trainingsplatz rund 40 Grad in der Sonne. Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ seine Mannschaft anderthalb Stunden schwitzen, um sie taktisch auf den Start vorzubereiten.

Strikte Regeln für Nationalspieler

Die extreme Hitze ist auch intern ein großes Thema. Julian Nagelsmann hielt im Teamquartier eine Ansprache mit einer klaren Ansage an seine Spieler. In den freien Stunden sollen die Kicker möglichst nicht auf ihren klimatisierten Zimmern herumhängen, sondern sich draußen aufhalten. Ziel dieser Maßnahme ist es, sich schneller an die Bedingungen vor Ort zu akklimatisieren. Am freien Donnerstagvormittag kamen einige Akteure auch deshalb zu einer Pool-Party im Teamhotel zusammen.

Besondere Vorkehrungen am Platz

Am gestrigen Hitze-Freitag gab es auch direkt am Trainingsplatz spezielle Sicherheitsmaßnahmen. Es standen zwei Ventilatoren mit kühlendem Wasserdampf, sogenannte "Sideline-Cooling-Systeme", bereit. Zudem war die Staffelei für die Taktiktafel des Bundestrainers unter einem aufgebauten Pavillon platziert. Für medizinische Notfälle standen am Rande des Platzes extra zwei Sanitäter mit einer Transportliege parat. Vom Wetterdienst gab es zudem eine offizielle Hitzewarnung bis 20 Uhr Ortszeit vor Werten bis zu 106 Grad Fahrenheit, was 41,1 Grad Celsius entspricht. Mitarbeiter vor Ort berichteten, dass diese hohen Temperaturen um die Jahreszeit in North Carolina völlig normal sind und bis etwa Mitte September anhalten.

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Erleichterung vor dem Abflug

Für die Nationalmannschaft geht es nach dem Abschlusstraining in Winston-Salem bereits am Nachmittag per Charterflieger weiter nach Houston. Dort werden zur Anstoßzeit mittags um 12.00 Uhr ebenfalls über 30 Grad vorhergesagt. Allerdings wird die Partie unter dem geschlossenen Hallendach des über 60.000 Fans fassenden NRG Stadiums stattfinden. Stürmer Deniz Undav zeigt sich erleichtert über diese Bedingungen. "Ich bin froh, dass das Stadion geschlossen ist. Dann ist es nicht so heiß wie beim Training", freut sich der Angreifer über das geschützte Stadiondach.