Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
bayern
© getty

Nach Real-Chaos

Glück für Bayern! UEFA verhängt nur Geldstrafe!

23.04.26, 19:26
Teilen

Aufatmen an der Säbener Straße trotz UEFA-Urteil. Der FC Bayern München kommt nach den Ausschreitungen im Viertelfinale gegen Real Madrid mit einer Geldstrafe davon. Die Allianz Arena bleibt im Halbfinale voll.

Die UEFA-Disziplinarkommission hat am Donnerstagabend ihr Urteil gegen den deutschen Rekordmeister gefällt. Bayern München muss eine Gesamtsumme von knapp 90.000 Euro berappen. Der Grund für die saftige Buße sind diverse Vorfälle während des dramatischen Viertelfinals gegen Real Madrid. Besonders kritisch sah die UEFA das Eindringen von Fans in den Innenbereich sowie die Verbreitung unangemessener Botschaften, was alleine mit 30.000 Euro zu Buche schlägt.

Glück im Unglück trotz Bewährung

Die Münchner standen massiv unter Druck, da sie bereits seit vergangenem Dezember wegen früherer Vergehen auf Bewährung spielten. Ein Teilausschluss der Zuschauer für das anstehende Kracher-Rückspiel im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain hing wie ein Damoklesschwert über dem Verein. Die UEFA verzichtete jedoch auf diese drastische Maßnahme, womit das Heimspiel vor vollen Rängen stattfinden kann.

Verletzte Fotografen nach Tor-Jubel

In der hitzigen Schlussphase des Real-Spiels waren Anhänger über die Zäune geklettert und hatten im Jubelrausch nach dem 4:3-Siegtreffer Fotografinnen und Fotografen bedrängt. Laut Polizeiangaben wurden dabei vier Medienvertreter verletzt. Österreichs Bayern-Sportdirektor Christoph Freund versuchte nach dem Spiel, die Wogen zu glätten: Es sei ein Abend mit sehr vielen Emotionen gewesen, bei dem es leider ein bisschen übergekocht sei. Die UEFA sanktionierte diesen speziellen Vorfall mit 40.000 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen