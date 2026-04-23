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Güler Militao
© Getty

Verletzungspech

Paukenschlag in Madrid! Real verliert Güler & Militao

23.04.26, 13:20
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Schwere Schlappe für die Königlichen kurz vor dem Saisonfinale. Real Madrid muss den Rest der Spielzeit 2026 ohne Arda Guler und Eder Militao auskommen. Beide Stars fallen verletzt aus.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat am Donnerstag die Hiobsbotschaft offiziell bestätigt. Sowohl Offensiv-Juwel Arda Guler als auch Abwehr-Chef Eder Militao haben sich schwere Muskelverletzungen im Oberschenkel zugezogen. Da Real Madrid nur noch sechs Spiele in La Liga vor sich hat und das letzte Match am Wochenende des 25. Mai steigt, ist ein Comeback in dieser Saison praktisch ausgeschlossen.

Doppelter Schock in Madrid

Die medizinische Abteilung der Madrilenen stellte bei beiden Profis eine Verletzung des Biceps femoris fest. Während es bei Güler das rechte Bein erwischte, zog sich Militao die Blessur im linken Oberschenkel zu. Besonders bitter für den Brasilianer: Er war gerade erst nach einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt und wollte in der entscheidenden Phase der Meisterschaft wieder voll angreifen.

Güler-Hype jäh gestoppt

Für den jungen Türken Arda Güler kommt die Zwangspause zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Der Youngster war zuletzt in absoluter Top-Form und verzückte die Fans im Bernabéu. Laut Vereinsquellen und Insider-Berichten von Journalistin Arancha Rodriguez ist die Saison für beide praktisch gelaufen. Eine Ausfallzeit von mindestens vier Wochen macht einen Einsatz im Liga-Finish unmöglich.

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