Neue Chance für David Alaba bei Real Madrid

Für David Alaba gibt es aus unvorhersehbaren Gründen eine neue - und auch letzte - Chance bei Real Madrid.

David Alabas Zeit bei Real Madrid neigt sich dem Ende zu. Der ÖFB-Kapitän kam seit seiner Verletzung nie wieder richtig in Form und erhielt zuletzt immer weniger Spielzeit. Dass sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, war schon lange bekannt. Doch ausgerechnet im Saisonfinale dürfte der 33-jährige Verteidiger noch einmal eine Chance in Spaniens Hauptstadt erhalten.

Zuletzt blieb ihm auch unter Interimscoach Alvaro Arbeloa nur die Rolle auf der Ersatzbank. Das Weiße Ballett muss sich mittlerweile mit dem Gedanken anfreunden, dass man ein Jahr ohne großen Titel erleben wird. In der Champions League ist man ausgeschieden und auch im spanischen Pokal ist man nicht mehr vertreten.

Auch die Chance auf den Meistertitel ist in weite Ferne gerückt, Rivale FC Barcelona hat bereits neun Punkte Vorsprung auf die Madrilenen.

Chance für Alaba

Hinzu kommt, dass sich nun die beiden Stammspieler Arda Güler und Eder Militao verletzt haben und in den letzten Spielen wohl nicht zur Verfügung stehen werden. Damit ergibt sich nun eine letzte Chance für Alaba, im Abwehrzentrum von Real noch einmal aufzuzeigen.

Die Ära in Madrid wird deswegen zwar nicht verlängert, die Chance auf Spielpraxis vor der WM und die Möglichkeit, sich für ein neues Angebot in die Auslage zu spielen, hat Alaba nun dennoch. In der laufenden Saison kommt der ÖFB-Kapitän bei Real auf 398 Einsatzminuten in 13 Spielen.

Jetzt könnte es eine letzte Chance geben, um sich von Real würdig zu verabschieden.