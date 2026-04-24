Manuel Neuer: Entscheidung über Bayern-Zukunft gefallen

Laut "Abendzeitung München" ist Manuel Neuers (40) Zukunftsentscheidung beim FC Bayern München gefallen.

Manuel Neuer steht kurz vor einer richtungsweisenden Entscheidung für seine sportliche Zukunft. Wie die "Abendzeitung München" berichtet, haben sich der Tormann und der FC Bayern bereits auf eine Verlängerung geeinigt. Der 40-jährige Bayern-Kapitän möchte noch eine weitere Saison im Tor der Münchner stehen. Ursprünglich wollte Neuer bereits im März Klarheit schaffen, bat die Vereinsbosse jedoch um zusätzliche Bedenkzeit. Nun ist alles ausgehandelt, und es fehlt laut Medienbericht lediglich die offizielle Verkündung des Vereins. Neuer fühle sich weiterhin fit und bereit für die Herausforderungen auf höchstem Niveau.

Dass er trotz seines Alters weiterhin zur Weltklasse gehört, bewies Neuer erst kürzlich im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Mit einer starken Parade gegen Nathan Tella bewahrte er seine Mannschaft vor einem Ausgleich. Auch im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid zeigte er eine starke Leistung. Vereinsintern genießt der Keeper uneingeschränktes Vertrauen und gilt nicht nur sportlich, sondern auch als Führungsfigur in der Kabine als unverzichtbar. In einem "Sky"-Interview deutete er bereits an, dass es derzeit gut aussehe, wollte aber noch nichts offiziell verkünden.

Mit der Verlängerung verfolgt der Rekordmeister einen klaren Zukunftsplan. Während Neuer als Stammtorhüter gesetzt bleiben soll, werde der 22-jährige Jonas Urbig schrittweise an seine Aufgaben herangeführt. Urbig gilt als langfristige Lösung für die Tormann-Position bei Bayern und soll bereits in der kommenden Saison mehr Spielzeit erhalten.