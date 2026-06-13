Kurz vor 1. Spiel: Tuchel schickt 4 Spieler heim

Wenige Tage vor dem Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft hat England-Trainer Thomas Tuchel seinen Kader noch einmal verkleinert.

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Vier Spieler, die zuletzt mit den "Three Lions" im Trainingslager in Florida gearbeitet hatten, wurden aus dem erweiterten Aufgebot gestrichen und treten die Heimreise an.

Wie der englische Fußballverband bestätigte, verlassen Alex Scott, Ethan Nwaneri, Rio Ngumoha und Josh King das Team. Die Entscheidung kommt allerdings nicht überraschend. Die vier Talente gehörten nie zum offiziellen 26-Mann-WM-Kader, sondern waren von Tuchel als Trainingsspieler für die Vorbereitungsphase eingeladen worden. Ziel war es, den Kader während der Testspiele und Trainingseinheiten aufzufüllen sowie die Belastung der Stammspieler besser zu steuern.

Starke Leistungen

Besonders Ngumoha und Nwaneri hinterließen dabei einen starken Eindruck. Beim abschließenden Testspiel gegen Miami United trafen beide sogar beim 6:0-Erfolg der Engländer. Auch Ivan Toney empfahl sich mit einem Hattrick noch einmal für eine größere Rolle im Turnier.

© PA Images via Getty Images

Für Tuchel beginnt nun die heiße Phase seiner ersten Weltmeisterschaft als englischer Nationaltrainer. Der ehemalige Coach von Chelsea, Paris Saint-Germain und Bayern München steht unter erheblichem Druck. Nach den Halbfinal- und Viertelfinalteilnahmen bei den vergangenen Weltmeisterschaften sowie zwei verlorenen EM-Endspielen unter Gareth Southgate erwartet die englische Öffentlichkeit endlich den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph von 1966.

Die Erwartungen sind entsprechend hoch. England reist mit einem prominent besetzten Kader um Kapitän Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice und Bukayo Saka in die USA. Allerdings muss Tuchel einige Baustellen bewältigen. So bestätigte er zuletzt, dass Saka nach einer Achillessehnenverletzung weiterhin sorgfältig dosiert werden müsse.

Zum WM-Auftakt trifft England am 17. Juni auf Kroatien. Danach warten Ghana und Panama in der Gruppenphase.