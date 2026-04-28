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David Alaba
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ÖFB-Kapitän

Nächster Kult-Klub steigt in den Alaba-Poker ein

Von
28.04.26, 07:02
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ÖFB-Kapitän David Alaba ist heiß begehrt. 

Seit vergangener Woche ist es fix: David Alaba wird Real Madrid im Sommer verlassen. Die Königlichen werden den Vertrag des 33-Jährigen nicht mehr verlängern, der ÖFB-Kapitän kann Madrid daher ablösefrei verlassen.

Wo Alaba seine Karriere fortsetzt, ist noch offen, in den letzten Tagen wurde der 33-Jährige allerdings bereits mit mehreren Top-Vereinen in Verbindung gebracht. So sollen etwa Manchester United und der AC Milan Interesse am Innenverteidiger zeigen.

David Alaba
© Getty

Wechsel in die Türkei?

Ein weiteres Gerücht kommt nun aus der Türkei. Wie etwa auch die spanische AS berichtet, zeigt Galatasaray Istanbul Interesse an einer Verpflichtung. Bereits im Winter wurde Alaba mit dem türkischen Kultklub in Verbindung gebracht, nun könnte das Thema heiß werden. Galatasaray steht kurz vor dem Meister-Titel in der Türkei und spielt kommende Saison wohl in der Champions League. Alaba soll dabei das Herzstück der Defensive werden und mit seiner Erfahrung die jungen Talente führen.

Wo Alaba letztlich unterschreiben wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Mit 33 Jahren steht der Österreicher vor seinem wohl letzten großen Vertrag in Europa. In den letzten Monaten wurde aber auch über einen Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die nordamerikanische MLS spekuliert.

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