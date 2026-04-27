Vollmond am 1. Mai 2026: Diese Sternzeichen profitieren JETZT am meisten

Der Vollmond am 1. Mai 2026 trägt den Namen Blumenmond, doch dahinter verbirgt sich eine der intensivsten Mondphasen des Jahres. Um exakt 19:23 Uhr erreicht der Vollmond seinen funkelnden Höhepunkt. Er steht im tiefgründigen Wasserzeichen Skorpion und bringt endlich die Wahrheit ans Licht.

Während der „Blumenmond“ traditionell für den Höhepunkt der Frühlingsenergie, für Wachstum und das Erblühen der Natur steht, sorgt die mystische Skorpion-Energie auf seelischer Ebene für radikale Transformation. Illusionen platzen, echte Leidenschaft bahnt sich an und alte emotionale Fesseln dürfen endlich gesprengt werden. Für vier Sternzeichen ist diese kosmische Kombination ein absoluter Glücksfall. Gehören Sie zu den Auserwählten, die diese magische Nacht für sich nutzen können? Hier sind die Gewinner des Skorpion-Vollmonds:

© Getty Images

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Es ist Ihr Vollmond, lieber Skorpion! Wenn der Mond in Ihrem eigenen Zeichen erstrahlt, erreichen Sie das Maximum Ihrer emotionalen und spirituellen Strahlkraft. Der Blumenmond wirkt für Sie wie ein kosmischer Scheinwerfer, der Ihr innerstes Potenzial ausleuchtet. Alles, was Sie bisher zurückgehalten hat, seien es Selbstzweifel oder toxische Gewohnheiten, fällt nun wie altes Laub von Ihnen ab. Sie profitieren am meisten davon, dass Sie sich radikal neu erfinden können. Ihre Aura ist an diesem 1. Mai magnetisch. Nutzen Sie diese Power, um genau die Menschen und Chancen in Ihr Leben zu manifestieren, die Sie sich wirklich wünschen. Sie erblühen im wahrsten Sinne des Wortes neu.

Stier (21. April – 20. Mai)

Da der Skorpion das direkte Gegenzeichen zum Stier ist, beleuchtet dieser Vollmond Ihre Beziehungsachse wie selten zuvor. Für Sie, lieber Stier, geht es um reine Leidenschaft, Intimität und das Loslassen von Kontrollzwängen. Wenn Sie in einer Partnerschaft sind, kann dieser intensive Blumenmond Ihre Verbindung auf ein völlig neues, viel tieferes Level heben. Oberflächlichkeiten haben jetzt keinen Platz mehr. Singles haben gute Chancen, jemanden zu treffen, der sie nicht nur optisch anzieht, sondern seelisch tief berührt. Ihr größter Profit? Sie lernen, Ihre emotionale Schutzmauer fallen zu lassen und wahre Nähe zuzulassen.

© Getty Images

Löwe (23. Juli – 23. August)

Der Skorpion-Vollmond rüttelt kräftig an Ihrem Gerüst, lieber Löwe und das ist genau der Kick, den Sie jetzt brauchen. Die Energie dieses Blumenmondes aktiviert Ihren Sektor für Karriere, Lebensziele und Ihren Ruf in der Öffentlichkeit. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit gespürt, dass Sie auf der Stelle treten. Dieser Vollmond bringt die ersehnte Klarheit und liefert Ihnen den Mut für mutige berufliche Entscheidungen. Ein Projekt, das lange im Verborgenen vorbereitet wurde, kommt jetzt zu einem erfolgreichen Abschluss. Sie profitieren von einer extrem starken Intuition, die Ihnen glasklar zeigt, welcher nächste Schritt Sie aufs Podest führt.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Für Sie, liebe Waage, ist der Blumenmond im Skorpion ein Moment der tiefen emotionalen Heilung und der unerwarteten Wendungen. Diese Mondphase beleuchtet Ihren Bereich der gemeinsamen Ressourcen, der Finanzen und der Transformation. Es ist sehr gut möglich, dass sich finanzielle Knoten plötzlich lösen oder eine unerwartete Geldquelle auftut. Doch der wahre Gewinn liegt auf der spirituellen Ebene: Sie erkennen endlich Ihren Selbstwert. Sie profitieren davon, emotionale Altlasten oder ungesunde Dynamiken endgültig zu durchtrennen. Wenn Sie am 1. Mai mutig loslassen, schaffen Sie in Ihrem Inneren den Platz für eine wunderschöne, harmonische Neuausrichtung.