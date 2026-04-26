Das sollten Sie in der Woche vom 27. April bis 3. Mai laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 27.04. - 03.05.
Montag - 27. April 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
An Jungfrautagen sollte nie zu viel gegessen werden. Keine operativen Eingriffe im Magenbereich – außer in Notfällen. Rote Säfte verbessern das Blutbild.
Dienstag - 28. April 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Gymnastik für einen flachen Bauch. Haarspitzen schneiden, damit sie schnell und gesund nachwachsen. Am Abend salzige Snacks meiden.
Mittwoch - 29. April 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Aufbauende Gesichtsmaske zieht gut ein. So kurz vor Vollmond wären Meditationen gut. Am Abend auf fette Speisen verzichten.
Donnerstag - 30. April 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Viel Treppen steigen oder auf Naturboden wandern. Wer Cellulitis hat, sollte auf tierisches Eiweiß verzichten. Massagen im Hüftbereich. Auch tanzen hilft.
Freitag - 01. Mai 2026
- Vollmond
- Skorpion
Wenn Skorpion auf Vollmond fällt, bleibt der Kinderwunsch meistens nicht aus. Doch mit der Nervosität sinken die Chancen. Bleiben Sie gelassen!
Samstag - 02. Mai 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Ein idealer Tag für den Haarschnitt, das Haar wächst kräftig nach. Wohltuende Massagen wirken jetzt besonders entspannend und entgiftend.
Sonntag - 03. Mai 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Guter Zeitpunkt, um sich der Pflanzenpflege zu widmen. Ein ausgiebiger Spaziergang kräftigt die Oberschenkel und Venen.