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Das sollten Sie in der Woche vom 27. April bis 3. Mai laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 18

Das sollten Sie in der Woche vom 27. April bis 3. Mai laut Mondkalender tun

26.04.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 27.04. - 03.05.

Montag - 27. April 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

An Jungfrautagen sollte nie zu viel gegessen werden. Keine operativen Eingriffe im Magenbereich – außer in Notfällen. Rote Säfte verbessern das Blutbild.

Dienstag - 28. April 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Gymnastik für einen flachen Bauch. Haarspitzen schneiden, damit sie schnell und gesund nachwachsen. Am Abend salzige Snacks meiden.

Mittwoch - 29. April 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Aufbauende Gesichtsmaske zieht gut ein. So kurz vor Vollmond wären Meditationen gut. Am Abend auf fette Speisen verzichten.

Donnerstag - 30. April 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Viel Treppen steigen oder auf Naturboden wandern. Wer Cellulitis hat, sollte auf tierisches Eiweiß verzichten. Massagen im Hüftbereich. Auch tanzen hilft.

Freitag - 01. Mai 2026

  • Vollmond
  • Skorpion

Wenn Skorpion auf Vollmond fällt, bleibt der Kinderwunsch meistens nicht aus. Doch mit der Nervosität sinken die Chancen. Bleiben Sie gelassen!

Samstag - 02. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Ein idealer Tag für den Haarschnitt, das Haar wächst kräftig nach. Wohltuende Massagen wirken jetzt besonders entspannend und entgiftend. 

Sonntag - 03. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion 

Guter Zeitpunkt, um sich der Pflanzenpflege zu widmen. Ein ausgiebiger Spaziergang kräftigt die Oberschenkel und Venen.

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