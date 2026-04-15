Rose heiß auf Bournemouth-Job: Ex-Salzburg-Coach Top-Kandidat

Trainerwechsel beim AFC Bournemouth: Nach dem fixierten Abschied von Andoni Iraola rückt Marco Rose in den Fokus. Der ehemalige Salzburg-Coach gilt als Top-Kandidat auf die Nachfolge.

Bournemouth und Andoni Iraola gehen nach der Saison getrennte Wege. Der Vertrag des Spaniers läuft aus, eine Verlängerung kommt nicht zustande. Damit endet ein sportlich erfolgreiches Kapitel.

Iraola-Abgang fix

Seit Anfang Jänner ist das Team in der Liga ungeschlagen. Zwölf Spiele ohne Niederlage bedeuten Klubrekord in der Premier League. Siege gegen Topklubs wie Liverpool, Tottenham und Arsenal unterstreichen die starke Phase.

Rekord-Saison möglich

Trotz mehrerer prominenter Abgänge im Sommer – darunter Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi, Milos Kerkez und Dango Ouattara – blieb Bournemouth konkurrenzfähig. Im Winter folgte mit dem Verkauf von Antoine Semenyo an Manchester City der nächste Einschnitt. Die Ablöse: 72 Millionen Euro – Klubrekord.

Aktuell hält Bournemouth bei 45 Punkten. Mit zwölf Zählern aus den letzten sechs Spielen würde der Bestwert aus der Vorsaison (56 Punkte) übertroffen.

Rose im Fokus

In der Trainersuche rückt nun Marco Rose in den Mittelpunkt. Laut übereinstimmenden Berichten hat es bereits konkrete Gespräche gegeben. Der Deutsche, der früher auch Red Bull Salzburg trainierte, gilt als Top-Kandidat.

Neben Rose wird auch Kieran McKenna von Ipswich Town gehandelt.

Glasner-Abgang als Türöffner?

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Für Iraola könnte es innerhalb der Premier League weitergehen. Als mögliche Station gilt Crystal Palace. Dort steht nach dem angekündigten Rückzug von Oliver Glasner ein Trainerwechsel bevor. „Es war mir eine Ehre, den AFC Bournemouth zu trainieren, und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben“, erklärte Iraola zum Abschied.