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Lufthansa zieht Notbremse: Tochter Cityline plötzlich stillgelegt

Airline-Aus

Lufthansa zieht Notbremse: Tochter Cityline plötzlich stillgelegt

16.04.26, 15:32
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Der nächste Schlag für den Luftverkehr: Mitten im Chaos rund um Streiks zieht die Lufthansa drastische Konsequenzen. Eine Tochter-Airline wird überraschend gestoppt, mit weitreichenden Folgen. 

Die Lufthansa stellt den Betrieb der Regionalfluglinie Cityline früher ein als geplant. Begründet wird dies mit hohen Kosten für Kerosin und Streiks. 

"Als erster unmittelbar wirksamer Schritt werden ab übermorgen zunächst die 27 operativen Flugzeuge von Cityline endgültig aus dem Programm genommen, um weitere Verluste der defizitären Fluggesellschaft zu reduzieren", erklärte die Lufthansa am Donnerstag. Cityline sollte den Betrieb erst 2028 einstellen.  

Flüge sofort gestoppt

Die Entscheidung trifft den Betrieb hart: CityLine-Flüge finden vorerst nicht mehr statt. Damit fällt ein wichtiger Teil des Lufthansa-Systems weg, denn die Tochter war vor allem für Zubringerflüge zu den großen Drehkreuzen Frankfurt und München zuständig.

Diese Verbindungen sind entscheidend, um Langstreckenflüge auszulasten, entsprechend groß sind die Auswirkungen auf den gesamten Flugverkehr.

Kürzung auch bei der Kernmarke

Aber auch die Kapazität bei der Kernmarke Lufthansa soll reduziert werden. Zum Ende des Sommerflugplanes werden vier ältere Langstreckenflugzeuge bei der Kernmarke Lufthansa ausgeflottet. Im Winterflugprogramm werde das Angebot auf der Kurz- und Mittelstrecke um fünf Flugzeuge reduziert. Zugleich soll die günstiger arbeitende Tochter Discover schneller mit neuen Airbus A350-Jets expandieren.

Die Lufthansa reagiert damit auf den zurzeit unlösbaren Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit über die betriebliche Altersvorsorge. Die Piloten haben gerade die vierte Streikrunde mit zwei Tagen Ausstand bis Freitag begonnen. 

Folgen für ganz Europa

Die Stilllegung dürfte nicht nur Deutschland betreffen. Da CityLine eine zentrale Rolle im Netzwerk spielte, könnte es auch international zu weiteren Einschränkungen und Umstellungen kommen.

Fest steht: Der Schritt ist ein massiver Einschnitt und zeigt, wie angespannt die Lage im Luftverkehr derzeit ist.

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