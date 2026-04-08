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20 zum Abschuss frei

Sieben Wölfe in Kärnten heuer bereits getötet

08.04.26, 14:16 | Aktualisiert: 08.04.26, 15:27
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Tierschützer sehen Verstoß gegen EU-Artenschutz

Ktn. Sieben "Risikowölfe" sind in Kärnten in den Monaten Jänner bis März 2026 getötet worden. Das teilte das Jagdreferat des Landes am Mittwoch mit. Vier Wölfe wurden im Bezirk Hermagor erlegt, zwei im Bezirk Spittal an der Drau und einer im Bezirk Villach-Land. Jedes Mal seien zuvor Vergrämungsmaßnahmen getroffen worden, hieß es. 20 Mal wurden Wölfe vom Land zum Abschuss freigegeben.

"Man erkennt an diesen Zahlen sehr deutlich, wie dynamisch das Wolfsgeschehen in Kärnten auch abseits der Almsaison ist. Die rechtlichen Möglichkeiten, die wir zum raschen Einschreiten geschaffen haben, haben sich somit auch in diesem Winter bewährt", sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) in der Aussendung. Bei jedem Abschuss werden DNA-Proben für Monitoringzwecke genommen. "Es ist wichtig, das Wolfsgeschehen umfassend darzustellen und Zusammenhänge aufzuzeigen. Unsere Daten tragen jedenfalls dazu bei und zeigen, dass der Kärntner Weg in der Wolfsfrage richtig ist."

Unter den getöteten Wölfen war auch ein von italienischen Forschern der Universität Udine besendertes Tier. Tierschützer kritisierten einen "weiteren Eskalationspunkt im Kärntner Wolfsmanagement". Von Landesseite hieß es: "Der Abschuss erfolgte verordnungskonform gemäß der Kärntner Risikowolfsverordnung." Tierschützer sehen in der Kärntner Rechtslage einen Bruch des europäischen Artenschutzrechts. Als "Risikowolf" gelten laut Kärntner Verordnung Tiere, die sich von Menschen genutzten Gebäuden, Ställen, Viehweiden oder Fütterungsanlagen nähern.

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