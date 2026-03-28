Wirtz-Gala rettet DFB ein 4:3-Spektakel – Warum Nagelsmann Abwehr-Sorgen quälen

Florian Wirtz zaubert die DFB-Elf zum 4:3-Sieg gegen die Schweiz. Trotz der Gala des Offensivstars bleiben kurz vor der WM 2026 jedoch Sorgen in der deutschen Hintermannschaft bestehen.

In einem turbulenten Testspiel in Basel setzte sich die deutsche Nationalmannschaft am Freitag mit 4:3 gegen die Schweiz durch. Während die Fans in Österreich gespannt auf die Form der Nachbarn blicken, zeigte sich der Liverpool-Star bereits in absoluter WM-Verfassung.

Die Partie startete verhalten, bevor ein Doppelpass zwischen Kai Havertz und Wirtz die erste Chance brachte, doch Gregor Kobel rettete stark. Kurz darauf ging die Schweiz durch Ndoye in Führung (17.) – nicht zur Stelle waren dabei Kimmich, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller und Oliver Baumann. Jonathan Tah glich nach einer Ecke per Kopf aus (26.), doch Embolo brachte die Gastgeber erneut in Front (41.). Serge Gnabry besorgte nach Vorarbeit des überragenden Spielmachers noch vor der Pause den Ausgleich zum 2:2.

Nach dem Traumschlenzer von Wirtz zum 3:2 traf Joel Monteiro (79.) ebenfalls sehenswert. Das letzte Wort hatte wieder der 22-jährige Wirtz, in der 86. Minute zeigte er neuerlich seine Schussqualitäten und bewahrte sein Team damit vor einem Jahresfehlstart. "Insgesamt war das sicher mein bestes Länderspiel“, erklärte er gegenüber der sportschau. Er mahnte jedoch: „Wir sollten daran arbeiten, dass wir alle zusammen als Mannschaft besser verteidigen."

Baustelle vor der WM

Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte die Offensivkraft, zeigte sich gegenüber der ARD aber unzufrieden mit der Defensivleistung: "Die Gegentore waren vermeidbar, da haben wir unnötige Ballverluste."

"Ja, verteidigt haben wir nicht ganz so gut in einigen Situationen", räumte Nagelsmann laut "FAZ"-Bericht ein. Die Zeitung folgert, dass der deutsche Bundestrainer natürlich die diversen Abwehrfehler intern thematisieren werde.

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hatte seine seit langem schlechteste Halbzeit in der Nationalmannschaft. Joshua Kimmich vernachlässigte bereits zu Beginn zweimal seine Rechtsverteidigerposition, analysiert das Portal "sportschau.de". Abwehrspieler Jonathan Tah hat zwar das Führungstor erzielt, aber auch ein Gegentor verschuldet, ein weiteres mit einer guten Grätsche verhindert.

Nagelsmann hofft, dass Wirtz diese Form bis zum WM-Start konserviert. Für die DFB-Elf bleibt bis zum Turnierstart im Sommer noch viel Arbeit in der Defensive.