Mählich tobt live im TV: "Das ist eine Sauerei!"

Was für ein Auftakt in das WM-Jahr 2026! Österreich fegt Ghana im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit 5:1 vom Platz, doch ein heftiger Aufreger um Patrick Wimmer sorgt für echtes Feuer am Mikrofon.

Österreich feiert ein souveränes 5:1 gegen Ghana, doch in der 63. Minute war die Partystimmung im Ernst-Happel-Stadion schlagartig vorbei. Mitten in die rot-weiß-rote Dominanz platzte eine hässliche Szene, die den Prater kurz verstummen ließ: Ghanas Kwasi Sibo rammte Patrick Wimmer mit der Schulter derart rücksichtslos um, dass der ÖFB-Star mit schwerem Nasenbluten liegen blieb.

Trikot-Wechsel nach Blut-Attacke

Wimmers Dress war binnen Sekunden blutüberströmt und musste komplett getauscht werden. Dass der Schiedsrichter für diesen Bodycheck nur Gelb zückte, brachte ORF-Experte Roman Mählich am Mikrofon völlig auf die Palme. Gemeinsam mit Kommentator Daniel Warmuth redete sich der Ex-Nationalspieler in Rage.

„Das ist eine Sauerei!“

Mählichs Analyse war gewohnt ungeschminkt: „Das ist eine Sauerei. Die spielen das ganze Spiel wie Schlafwandler und liefern dann so eine Aktion. Das hat mit Zweikampf nichts zu tun, das ist einfach nur unfair“, wetterte er live on air. Für Mählich gab es keine zwei Meinungen: „Da musst du über Rot diskutieren. Auf was wartet der Schiedsrichter denn bitte?“

Trotz der hitzigen Schlussphase und dem Ärger über die harte Gangart der Gäste blieb das Sportliche glanzvoll: Das 5:1 war ein echtes Ausrufezeichen der Rangnick-Elf vor der WM 2026.