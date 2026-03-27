Glanzleistung von Neo-ÖFB-Kickern "war nicht zu erwarten"

Der grandiose Gala-Abend des ÖFB-Teams gegen Ghana (5:1) gehörte der ganzen Mannschaft, doch zwei Akteure konnten besonders herausstechen: die Debütanten Paul Wanner und Carney Chukwuemeka.

Die beiden Jungspunde sind erst seit wenigen Wochen für das ÖFB-Team spielberechtigt und schon schlugen sie ein wie eine Bombe. Flair, Ruhe am Ball, ein Auge für den Mitspieler und sogar für ein Tor, heute war alles dabei.

Zuerst kam Wanner in den Geschmack von Prater-Luft. Direkt aus der Kabine bekam der 20-Jährige das Vertrauen von seinem Landsmann Ralf Rangnick geschenkt. Fünf ruhige Minuten gönnte sich der PSV-Kicker, ehe er zu geigen anfing. Mit gutem Auge kam ein weiter Ball in Richtung Marcel Sabitzer, auch wenn noch etwas Mithilfe von Ghanas Verteidiger nötig war.

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Wanner und Chukwuemeka jagen den Ball

Dennoch zeigte Wanner bereits, dass er sich nicht scheut, das Kommando zu übernehmen. "Man hat schon im Training gesehen, was sie drauf haben und mit welcher Spielfreude und Spiel-Intelligenz sie unterwegs sind", schwärmte der ÖFB-Coach beim ORF-Interview.

Welches Vertrauen er bekommt, zeigte auch, dass er für Standardsituationen zuständig war. Und auch dort lieferte er einen von dem im modernen Fußball so beliebten Pre-Assists. Den Pass vor dem finalen Pass. Seine Ecke fand Gregoritsch genau, dessen Kopfball wäre womöglich schon im Tor gelandet, aber Stefan Posch ging auf Nummer sicher.

Sogar einen noch größeren Stempel hinterließ Chukwuemeka. Auch der 22-Jährige zog den Ball magnetisch an, gönnte sich ein kurzes Eins-Zwei mit - richtig geraten - Wanner und stampfte mit großen Schritten durchs Mittelfeld. Es folgte ein weiterer Doppelpass mit BVB-Teamkollege Sabitzer, der den geborenen Engländer perfekt bediente. Nur dessen Abschluss mit links unters Dach war noch schöner.

"Es war ein fantastisches Gefühl. Nicht viele Worte können diesen Moment beschreiben. Als der Ball im Tor war, konnte ich es nicht glauben. Ich möchte es sofort wieder tun", gab sich Chukwuemeka euphorisiert.

"Wussten, dass wir Qualität kriegen"

"Wir wussten, dass wir Qualität dazukriegen, das haben sie bewiesen. Ich kenne die Laufwege von Carney, weiß, was er will und braucht. Man hat gesehen, dass er Spielfreude und Tiefgang hat, das war top", lobte ihn der ÖFB-Kapitän.

"Zu erwarten war das nicht", so Rangnick, der damit unterstrich, wie sehr die beiden um ein WM-Ticket kämpfen. Wanner selbst war auch außer sich: "Man hat gesehen, dass wir Spaß hatten, wir wollten zocken. Ich bin froh, das österreichische Trikot tragen zu dürfen. Ich habe auf mein Herz gehört, bin sehr glücklich, jetzt hier spielen zu können." Wer weiß, wo der Weg im Sommer für die beiden hinführt.