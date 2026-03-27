Messi-Rätsel: Teamchef Scaloni lässt WM-Zukunft offen

Spielt er oder spielt er nicht? Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni heizt die Spekulationen um eine WM-Teilnahme von Superstar Lionel Messi an. Eine klare Zusage für das Turnier 2026 blieb aus.

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hält sich bedeckt, was einen WM-Start von Lionel Messi (38) betrifft. "Das ist mehr eine Frage für ihn", wich Scaloni am Freitag in Buenos Aires den Fragen der Journalisten aus. Vor dem anstehenden Testspiel gegen Mauretanien (Samstag, 01:00 Uhr/live Sport24-Liveticker) betonte der Coach, dass der Inter-Miami-Profi das alleinige Recht habe, über seine Zukunft bei der "Albiceleste" zu entscheiden.

Fokus auf die Testspiele in Buenos Aires

Trotz der Ungewissheit über das große Turnier im Sommer gibt es gute Nachrichten für die Fans im Stadion von Buenos Aires. Messi, der zuletzt immer wieder mit kleinen Blessuren zu kämpfen hatte, soll in den Tests gegen Mauretanien und vier Tage später gegen Sambia definitiv auf dem Platz stehen. "Messi wird beide Spiele bestreiten, aber wir werden sehen, ob er auch von Beginn an spielen wird", erklärte Scaloni die Belastungssteuerung für den Weltmeister von 2022.

Brisantes Duell mit Österreich wartet

Die Entscheidung des Superstars wird besonders in Österreich mit Spannung erwartet. Bei der kommenden Weltmeisterschaft in Nordamerika trifft Titelverteidiger Argentinien in der Gruppenphase nämlich auf das ÖFB-Team sowie Jordanien und Algerien. Das direkte Duell zwischen Österreich und Argentinien steigt am Montag, 22. Juni, im texanischen Dallas – ob mit oder ohne den achtfachen Weltfußballer, bleibt das große Rätsel der Sportwelt.