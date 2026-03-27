Historisch: Catarina Macario wird zur Kicker-Cash-Königin

Ein Wechsel aus England in die USA macht Catarina Macario zur bestbezahlten Fußballerin aller Zeiten.

Bei den Männern verdienten die zehn bestbezahltesten Kicker der Welt im Jahr 2025 zusammen 945 Millionen $, Summen, von denen die besten Fußballerinnen auf dem Globus noch nicht einmal träumen können.

Alleine Barca-Youngster Lamine Yamal hält mit zarten 18 Jahren schon bei einem Jahresgehalt von stolzen 43 Millionen $. Doch das ist noch lange nichts im Vergleich zum Cash-Kaiser Cristiano Ronaldo, mit Werbedeals und einem unglaublichen Jahresgehalt bei Al Nassr verdient der Portugiese laut Forbes jährlich 280 Millionen $.

Neuer Cash-Rekord bei Frauen

Im Frauen-Fußball sitzt das Geld allerdings noch nicht so locker. Dennoch hat nun Catarina Macario einen neuen Cash-Rekord aufgestellt. Die 26-jährige US-Teamspielerin wechselte nun von Chelsea zurück in ihre Heimat, wo sie zukünftig mit San Diego Wave FC auf Titeljagd gehen wird.

Dort erhält sie nun einen Vertrag bis 2030, der ihr Konto inklusive Prämien in den nächsten fünf Jahren immerhin mit 8 Millionen $ füllen wird. Damit löst sie Landsfrau Trinity Rodman ab, die mit Jahresbeginn bei Washington Spirit für die kommenden drei Jahre sechs Millionen $ abcashen wird.