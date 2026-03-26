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Manuel Neumann
© APA

Tormann-Frage

Bayern-Beben: ER soll Neuer-Nachfolger werden

26.03.26, 21:16
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Hinter der Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern München steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Nun taucht plötzlich ein überraschender Name als möglicher Nachfolger auf.

Am Freitag feiert Bayern-Kapitän Manuel Neuer seinen 40. Geburtstag. Eigentlich sollte rund um diesen Tag seine Zukunftsentscheidung stehen. Die Münchner wollen mit dem Tormann zumindest um ein weiteres Jahr verlängern, doch ein Karriereende des Weltmeisters wird immer wahrscheinlicher.

Gerüchten zufolge soll seine vor wenigen Wochen erlittene Verletzung auch ein Grund sein, warum die Entscheidung vertagt wurde. Die Sportbosse beim deutschen Rekordmeister müssen sich aber für den Fall der Fälle rüsten und sondieren bereits den Markt nach potenziellen Neuer-Erben im Münchner Tor.

Wie BILD-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern-Insider" nun verrät, dürfte dabei ein völlig überraschender Name in den Fokus von Max Eberl und Christoph Freund gerückt sein. Demnach sollen sich die Verantwortlichen intern bereits festgelegt haben. Damit könnte sich auch ein absoluter Transferkracher innerhalb der deutschen Bundesliga anbahnen.

Entscheidung um Nachfolge gefallen

"Kronprinz" Jonas Urbig soll mit 22 Jahren der neue Tormann in München werden. Er gab vor allem in der laufenden Saison immer wieder Talentproben ab, durch die er nun erstmals in das DFB-Aufgebot von Julian Nagelsmann berufen wurde. Allerdings musste der Youngster verletzungsbedingt abreisen und muss dadurch weiterhin auf sein Debüt im Teamtrikot warten.

Jonas Urbig
© GEPA

Um einen erfahrenen Rückhalt zu haben, muss man nun allerdings am Transfermarkt aktiv werden. Hier soll die aktuelle Nummer 1 im DFB-Tor, Oliver Baumann, zum absoluten Wunschkandidaten in München werden, der in weiterer Folge hinter Urbig als Nummer 2 auf der Bank Platz nimmt.

Vom WM-Goalie auf die Bank?

Es wäre nahezu unvorstellbar, dass sich der deutsche WM-Goalie nach seinem Karrierehöhepunkt mit einer Rolle als Ersatzmann zufriedenstellt. Doch der Hoffenheim-Keeper war schon in der Vergangenheit ein Thema an der Säbener Straße.

Oliver Baumann
© Getty

Baumann hat in Hoffenheim noch Vertrag bis 2028, würde allerdings einen möglichen Wechsel von dem Ausgang der aktuellen Saison abhängig machen. Derzeit kämpft Hoffenheim noch um einen Startplatz in der Champions League, sollte das Wunder unter Coach Christian Ilzer passieren, würde Baumann wohl auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr im Kraichgau bleiben. Würde am Ende allerdings nicht die Königsklasse winken, wäre der Weg für einen Transfer laut BILD tatsächlich frei und machbar.

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