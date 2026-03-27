Ghana-Stars: Zwei Rolex-Uhren um 35.000 Euro verschwunden

Diebstahl-Alarm im Teamquartier von Ghanas Fußball-Mannschaft.

Unmittelbar vor dem Spiel gegen Österreich herrschte helle Aufregung beim Fußball-Nationalteam aus Ghana. Grund: Zwei wertvolle Rolex-Uhren im Wert von 35.000 Euro sind verschwunden. Wie die Polizei gegenüber oe24 berichtete, laufen die Ermittlungen. Allerdings handelt es sich bei dem Vorfall im Team-Quartier im Arcotel Kaiserwasser im 22. Bezirk um keinen Raub, wie andere (sozialen) Medien mutmaßen - dann wäre ja jemand überfallen worden, sondern um Diebstahl aus den Zimmern der betroffenen Ballesterer. Dass Bargeld weggekommen sei, wird von der Polizei dementiert.

Spaziergang nach Vorfall

Für die Star-Truppe aus Afrika war es auf jeden Fall ein turbulenter Vormittag. Ehe es mit dem Bus zum Happel-Stadion ging, spazierten die Kicker noch eine Runde am Kaiserwasser, wie der ghanaische Verband auf dem Kurznachrichten-Dienst X postete.