Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Ghana-Stars: Zwei Rolex-Uhren um 35.000 Euro verschwunden
© twitter

Vor dem Spiel

Ghana-Stars: Zwei Rolex-Uhren um 35.000 Euro verschwunden

27.03.26, 16:13
Teilen

Diebstahl-Alarm im Teamquartier von Ghanas Fußball-Mannschaft. 

Unmittelbar vor dem Spiel gegen Österreich herrschte helle Aufregung beim Fußball-Nationalteam aus Ghana. Grund: Zwei wertvolle Rolex-Uhren im Wert von 35.000 Euro sind verschwunden. Wie die Polizei gegenüber oe24 berichtete, laufen die Ermittlungen. Allerdings handelt es sich bei dem Vorfall im Team-Quartier im Arcotel Kaiserwasser im 22. Bezirk um keinen Raub, wie andere (sozialen) Medien mutmaßen - dann wäre ja jemand überfallen worden, sondern um Diebstahl aus den Zimmern der betroffenen Ballesterer. Dass Bargeld weggekommen sei, wird von der Polizei dementiert.

Spaziergang nach Vorfall

Für die Star-Truppe aus Afrika war es auf jeden Fall ein turbulenter Vormittag. Ehe es mit dem Bus zum Happel-Stadion ging, spazierten die Kicker noch eine Runde am Kaiserwasser, wie der ghanaische Verband auf dem Kurznachrichten-Dienst X postete.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen