ÖFB-Team knackt Uralt-Rekord

Nach dem Sieg gegen Ghana ist unser Super-Team weiterhin voll auf Rekordkurs.

Erst zwei Mal in der Geschichte des ÖFB gelang eine Serie von zwölf Heimspielen ohne Niederlage. Das passierte erstmals in den goldenen 1920ern und zuletzt in der Ära von legendären Teamchef Leopold Šťastný zwischen 1971 und 1975.

Jetzt steht die aktuelle Generation vor dem ultimativen Meilenstein und könnte mit dem dreizehnten Spiel ohne Pleite endgültig zur Legende werden.

Am Dienstag steigt Südkorea-Duell

Den ersten Schritt machten Sabitzer & Co. am Freitag mit dem Spiel gegen Ghana, am nächsten Dienstag soll dann der alleinige Rekord gegen Südkorea fixiert werden. Hinter diesem Erfolgslauf steht Erfolgstrainer Ralf Rangnick, der Österreich erstmals seit 1998 wieder zu einer Weltmeisterschaft geführt hat.

Unter seiner Führung ist das Nationalteam zu einer Macht verschmolzen, Wichtig ist die Serie auch im Hinblick auf die 1. WM-Teilnahme seit 1998. Denn bevor es in die USA geht, testet das ÖFB-Team am 1. Juni zu Hause gegen Tunesien.