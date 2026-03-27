Brisanter BILD-Bericht um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67)

Ausgerechnet vor dem heutigen Länderspiel gegen Ghana sorgt ein BILD-Bericht für viel Wirbel.

Heißer Thriller um unseren „Professor“! Während ganz Österreich dem WM-Start in den USA entgegenfiebert, brennt hinter den Kulissen des ÖFB der Baum. ÖFB-Präsident Josef Pröll will die Vertragsverlängerung mit Ralf Rangnick (67) unbedingt noch vor dem Abflug nach Übersee eintüten. Doch jetzt sorgt ein brisanter Bericht aus Deutschland für helle Aufregung: Fordern mächtige Funktionäre etwa eine „Erfolgs-Garantie“ für den neuen Kontrakt?

Pröll will Rangnick halten

ÖFB-Boss Josef Pröll ließ im Interview bei oe24.TV keinen Zweifel daran, wer für ihn der Architekt der rot-weiß-roten Zukunft ist. Er nehme die Verhandlungen extrem ernst und betonte die „extrem tragfähige persönliche Basis“ zum Teamchef. Laut Pröll liegt bereits ein konkretes Eckpunktepapier vor, über das man sich weitestgehend einig sei. Dabei gehe es Rangnick gar nicht primär um das Gehalt, sondern vielmehr um die langfristige strategische Ausrichtung des gesamten Verbandes.

Aufstieg in die WM-K.o-Phase als Pflicht?

Doch die Harmonie könnte trügerisch sein! Die deutsche „BILD“-Zeitung goss in ihrer Freitagsausgabe massiv Öl ins Feuer und berichtet von einer regelrechten Blockadehaltung innerhalb des ÖFB-Aufsichtsrats. Demnach gibt es einflussreiche Mitglieder, die den Vertrag nicht bedingungslos vorab unterschreiben wollen. Die Knallhart-Forderung der Funktionäre lautet angeblich: Verlängerung nur bei Erfolg! Nur wenn das Nationalteam in den USA tatsächlich die K.o.-Phase erreicht, soll die Unterschrift unter dem neuen Arbeitspapier auch wirklich gültig sein.