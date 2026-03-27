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Hodgson England Training
© Reuters

Struber-Aus

Glasner-Vorgänger Hodgson (78) löst Österreicher in England ab

27.03.26, 15:07
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EnglandsTrainer-Legende Roy Hodgson feiert überraschend ein Comeback im Profifußball. 

Mit 78 Jahren will es Roy Hodgson noch einmal wissen. 50 Jahre nachdem er bei Halmstads BK erstmals als Trainer eines Profi-Klubs engagiert wurde. Am 19. Februar 2024 wurde er bei Crystal Palace entlassen, beim Londoner Kult-Klub folgte ihm Oliver Glasner, der Rest ist Geschichte.

Die Eagles mauserten sich unter Glasners Leitung zum Spitzenklub und konnten unter anderem den Titel im FA Cup holen. Jetzt dreht sich allerdings die Sache und ein Österreicher muss für den 78-jährigen Hodgson Platz machen. Gerhard Struber wurde beim englischen Zweitligisten Bristol City entlassen und durch den Trainer-Opa ersetzt.

Struber
© Getty

Hodgson war schon 1982 bei dem Traditionsverein tätig und soll den Verein nun vom Abstieg bewahren. Derzeit liegen die "Rotkehlchen" sieben Spieltage vor Schluss auf Platz 16. Zur Entlassung Strubers, der seit vergangenen Juni in England tätig war, führte eine Sieglos-Serie in den letzten sechs Spielen. In der Championship sind noch 7 Spieltage zu absolvieren, auf die Abstiegsplätze fehlen Bristol City derzeit nur noch 12 Punkte.

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