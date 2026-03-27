Manuel Neuer feiert heute seinen 40. Geburtstag, doch die Frage nach seinem Karriereende bleibt offen. Ex-Trainer Felix Magath sorgt nun mit einer klaren Ansage für Aufsehen beim FC Bayern.

Deutschalnd. Während die Fans und Verantwortlichen an der Säbener Straße gespannt auf eine Entscheidung ihres Kapitäns warten, hat Felix Magath eine bemerkenswerte Einschätzung abgegeben. Im Gespräch mit "Bild" machte der frühere Bayern-Coach unmissverständlich klar, dass er den Weltmeister von 2014 noch längst nicht am Ende sieht. "In meinem Team würde Manuel noch drei Jahre im Tor stehen!", erklärte Magath am Freitag.

Trotz kleinerer Verletzungen, mit denen der Routinier immer wieder zu kämpfen hatte, wiegt für Magath die physische Komponente weniger schwer als Neuers außergewöhnliche Rolle im modernen Spiel. Er hob insbesondere die Fähigkeit hervor, das Spiel aktiv zu gestalten und Angriffe einzuleiten. "Das kann er besser als viele Feldspieler", so die Einschätzung des Trainers. Diese strategische Qualität werde mit zunehmendem Alter sogar noch wertvoller. "Er weiß schon, bevor er einen Ball fängt, wo er ihn am besten hinwerfen sollte, um einen Konter einzuleiten", erklärte Magath.

Nachfolger stehen bereits bereit

Unabhängig von diesen Lobeshymnen bleibt die Situation beim deutschen Rekordmeister offen. Der Jubilar selbst macht seine Zukunft von seinem körperlichen Zustand abhängig. Intern wird jedoch bereits über Alternativen nachgedacht. Mit Jonas Urbig haben die Münchner ein Talent in den eigenen Reihen, das sich zuletzt empfehlen konnte. Zudem steht der Name Oliver Baumann im Raum, der als erfahrener zusätzlicher Torwart gehandelt wird, sollte Neuer sich gegen eine Verlängerung entscheiden.