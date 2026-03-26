Kosovo träumt dank Ex-ÖFB-Teamchef Foda von der WM

Die Auswahl des ehemaligen ÖFB-Teamchefs und Sturm-Graz-Meistertrainers Franco Foda wahrte mit einem 4:3 in Bratislava gegen die Slowakei die Chance auf die erste WM-Endrunde.

Nach einem 1:2-Pausenrückstand drehten Fisnik Asllani (47.), Florent Muslija (60.) und Kreshnik Hajrizi (72.) die Partie.

Schweden setzte sich dank Viktor Gyökeres gegen die Ukraine mit 3:1 (1:0) durch. Der Arsenal-Stürmer bewies in Valencia mit einem Hattrick (6., 51., 73./Elfmeter) seine Abschlussstärke. Am Dienstag wartet nun Polen, das sich gegen Albanien dank zweier Routiniers mit 2:1 durchsetzte. Nach dem 0:1-Pausenrückstand durch ein Tor von Aber Hoxha (42.) trafen Robert Lewandowski per Kopf nach einer Ecke (63.) und Piotr Zielinski (73.).

Dänemark feierte gegen Nordmazedonien einen 4:0 (0:0)-Heimsieg. Mikkel Damsgaard (49.) brachte die Dänen kurz nach der Pause in Führung, mit einem Doppelpack sorgte Gustav Isaksen (58., 59.) nach knapp einer Stunde für die endgültige Entscheidung.