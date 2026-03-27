5:1 - ÖFB-Team startet mit Tor-Gala gegen Ghana ins WM-Jahr

Unser Nationalteam startet mit einem souveränen 5:1-Schützenfest im Ernst-Happel-Stadion gegen Ghana in das WM-Länderspieljahr.

Spielfreude“ und „den Fans etwas bieten“ forderte Ralf Rangnick vor der Partie, diesem Mantra wurde Österreich im Endeffekt gerecht. Auch der geforderte Sieg wurde eingefahren. Das 5:1 gegen Ghana war über die 90 Minuten kaum in Gefahr. Die Aufstellung von Ralf Rangnick kam nicht ohne kleinere Überraschungen aus.

+++ Das Spiel im oe24-LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Der prominenteste Name, der fehlte, war der vor dem Spiel zu Österreichs Spieler des Jahres gekürte Konrad Laimer - er sollte geschont werden. Florian Grillitsch rückte im Mittelfeld nach, Marco Friedl bekam etwas überraschend in der Innenverteidigung den Vorrang. Für einen echten WM-Test lieferte Ghana aber schlichtweg zu wenig Gegenwehr.

© GEPA

Wenig Höhepunkte im Wiener Prater

Das Spiel selbst bewies von Beginn an Freundschaftsspiel-Charakter, aber nicht, weil es wild hin und her ging, sondern weil die Intensität fehlte. Der erste Aufreger brauchte bis zur elften Minute, als Ghana den Ball im Strafraum mit der Hand spielte - Kapitän des Abends Marcel Sabitzer ließ sich mit einem satten Schuss ins Seitennetz nicht zweimal bitten - 1:0 (12.)!

© APA

Danach blieb das bevorzugte ÖFB-Stilmittel: Schnelle Kombinationen über links und anschließend Pässe und Flanken in den Strafraum. Die Gäste wurde vor allem mit hohen Bällen über die Kette gefährlich, nach denen Österreich gleich dreimal in letzter Sekunde klären musste. Die größte Chance im ersten Abschnitt hatte Christoph Baumgartner, der nach erneuter Flanke von links in die Luft stieg, sein Kopfball hielt Torhüter Agi Zigi aber brilliant (40.).

Chukwuemeka & Wanner zeigen auf

Debüts gab es nach dem Kabinengang: Torhüter-Riese Florian Wiegele und Paul Wanner sammelten erste ÖFB-Minuten. Und der 20-Jährige war sofort involviert: Sein weiter Pass wurde von Yirenkyi in den Lauf von Sabitzer gelenkt, und der 1:0-Torschütze musste nur mehr auf Michael Gregoritsch abspielen, der ins leere Tor zum 2:0 (52.) einschieben konnte.

Sechs Minuten später ist Wanner wieder beteiligt, sein Eckball landete auf dem Kopf von Gregoritsch, Stefan Posch köpfte den verlängerten Ball ein (59.). In der 75. Minuten konnten auch die Ghanaer anschreiben. Kapitän Jordan Ayew bekam zu wenig Druck, sein Abschluss mit Vollspann ins lange Kreuzeck war selbst mit den 2,05 Metern von Wiegele nicht zu erreichen (3:1).

© GEPA

Der Drei-Tore-Abstand wurde vom nächsten Debütanten Carney Chukwuemeka nach traumhafter Kombination mit Sabitzer und sauberem Abschluss unter die Latte wieder hergestellt (79.). Den krönenden Abschluss setzte Leipzig-Nicolas Seiwald mi dem Tor zum 5:1-Endstand (90.+2). Kopfzerbrechen könnte dieses Spiel dem ÖFB-Teamchef dennoch bereiten, denn die zwei Neo-Nationalspieler hinterlegten ihre WM-Ansprüche ganz klar.