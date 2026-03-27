Crasht der ESC die Wiener Meisterparty?

Der Eurovision Song Contest könnte eine Bundesliga-Meisterparty am Rathausplatz in komplizierte Bahnen lenken.

Noch rund zwei Monate dauert es in der Bundesliga, bis ein Meister gekürt ist. Mit nur fünf Punkten zwischen dem Tabellenführer Sturm Graz und dem Sechsten Hartberg leben die Chancen im Meisterplayoff durchwegs. Darunter natürlich auch die zwei Wiener Klubs, die seit 2013 (Austria) bzw. 2008 (Rapid) auf die erneute Krönung warten. Sollte am 17. Mai aber tatsächlich wieder einmal die Hauptstadt ganz oben stehen, bahnt sich am Horizont eine Partybremse an.

Eurovision besetzt des Rathausplatz

Denn am selben Wochenende geht der Eurovision Song Contest über die Bühne, genauer gesagt am 16. Mai. Apropos Bühne, so eine wird auch am Rathausplatz aus dem Boden gestampft, rund um das Eurovision Village. Dieses wird auch noch am Sonntag nach dem ESC offen haben, danach beginnen die Abbauarbeiten. Heißt auch: Eine traditionelle Wiener Meisterfeier - auch wenn die beiden Klubs beinahe schon vergessen haben könnten, wo sie in so einem Fall denn eigentlich hin müssten - am Rathausplatz müsste also auf sich warten lassen.

Noch keine Meisterfeier in Wien geplant

An die Meisterschaft scheinen weder Violett noch Grün-Weiß bislang gedacht zu haben. Auf OE24-Nachfrage bestätigte das Stadt Wien Marketing, dass es von den Klubs noch keinerlei Anfrage diesbezüglich gegeben hat. Dieses würde im Auftrag der MA53 (Kommunikation & Medien) die Organisation übernehmen. Auch die Austria, aktuell als Dritter zwei Punkte hinter der Spitze, betonte fehlende Planungen diesbezüglich.

Zum Vergleich: Nach dem FAK-Titel 2013 fand die Feier am Rathaus zwei Tage später an einem Dienstag statt. Die Mentalität in der Zwei-Millionen-Metropole scheint, im Gegensatz zu Graz, noch nicht auf Titelkampf geeicht zu sein. Noch ist genug Zeit, das Eurovision Village nahtlos ins Meisterdorf übergehen zu lassen.