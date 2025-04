Prominente Gäste feierten "Sisi" in Bad Ischl

Bei der Eröffnung des "Grand Elisabeth"-Hotels in Bad Ischl traf sich die heimische Prominenz zum elitären Get Together

Kaiserin Elisabeth glänzte Donnerstagabend gleich mehrfach bei der spektakulären Hoteleröffnung des neuen Grand Elisabeth Hotel in Bad Ischl. Dominique Devenport – die gefeierte „Sisi“ aus der gleichnamigen RTL-Serie, war extra angereist und das Kaiserin Elisabeth Hologramm des Pariser Lichtkünstlers Hakk Doris begrüßte die rund 300 Gäste. Die Hotelbesitzer Herbert Ackerl, Unternehmer, Josef Öhlinger, Bauunternehmer und Josef und Philipp Zauner, Konditorei Zauner, und Carsten Schieck, CEO der Grand Elisabeth Betriebsgesellschaft hatten zur der glanzvollen Gala mit Ehrengästen wie Markus Achleitner, Landesrat für Wirtschaft und Tourismus Oberösterreich, Ines Schiller, Bürgermeisterin der Stadt Bad Ischl, Jakob Reitinger Geschäftsführer Tourismusverband Bad Ischl geladen und auch Valentin & Christina Habsburg-Lothringen, Urururenkel von Kaiserin Elisabeth & Kaiser Franz Josef I schauten von ihrer benachbarten Kaiser Villa vorbei.