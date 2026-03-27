Konrad Laimer wird als Fußballer des Jahres ausgezeichnet

Große Ehre für Konrad Laimer: Der Bayern-Profi wurde am Freitag erstmals als Österreichs Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Vor dem WM-Test gegen Ghana erhielt der Salzburger seinen Pokal.

Konrad Laimer (28) ist am Ziel seiner Träume. Der Mittelfeld-Motor von Bayern München erhielt am Freitag vor dem WM-Testspiel der ÖFB-Auswahl gegen Ghana in Wien die begehrte Trophäe für das Jahr 2025. APA-Sportchefin Birgit Egarter übergab den Pokal an den Salzburger, der die Wahl der zwölf Bundesliga-Trainer mit riesigem Vorsprung für sich entscheiden konnte.

Dominanz bei der Trainer-Wahl

Zehn der zwölf Coaches setzten Laimer auf den ersten Platz. Damit verwies der Allrounder den Vorjahressieger Christoph Baumgartner und Rekord-Nationalspieler Marko Arnautovic klar auf die Plätze. Der Triumph ist die logische Folge eines bärenstarken Jahres, in dem Laimer bei den Bayern zum unumschränkten Stammspieler reifte und erstmals die deutsche Meisterschaft feierte.

Wichtige Tore für das Nationalteam

Auch im ÖFB-Dress glänzte der Salzburger zuletzt als absoluter Leistungsträger. In der ersten erfolgreichen WM-Qualifikation seit 1998 war Laimer der entscheidende Mann. Besonders sein 2:1-Siegestor im schwierigen Auswärtsspiel gegen Bosnien ebnete den Weg zum Ticket für die Endrunde. Beim aktuellen Testlauf gegen Ghana rotierte der frischgebackene Preisträger allerdings vorerst auf die Ersatzbank.