Klub bietet Lewandowski 90 Millionen pro Jahr an

Robert Lewandowski und der FC Barcelona könnten im Sommer getrennte Wege gehen. Eine mögliche neue Herausforderung wäre Saudi-Arabien. Dort wird ihm angeblich 90 Millionen Euro pro Jahr angeboten.

Der Star-Stürmer Robert Lewandowski steht laut der polnischen Sportseite "SportoweFakty" kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Er soll ein Angebot von Al-Hilal erhalten haben. Dabei soll er pro Jahr ein Mega-Gehalt von 90 Millionen Euro bekommen.

Im Sommer 2026 läuft Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona aus. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, stehen die Zeichen derzeit aus sportlichen Gründen auf Abschied. Barca-Coach Hansi Flick würde weniger auf den polnischen Stürmer setzen wollen. Ihm drohe eine Nebenrolle.

Weitere Interessenten

Die Katalanen haben ihm eine Verlängerung angeboten, doch nur für ein Jahr und mit einer deutlichen Gehaltskürzung. Neben dem Geld spielt auch die polnische Nationalmannschaft eine Rolle. Mit dem Wechsel in eine schwächere Liga erhofft sich Lewandowski eine geringere Belastung.

Mehrere Klubs sind derzeit an dem Stürmer dran. AC Mailand und Juventus Turin sollen Interesse an Lewandowski gehabt haben. Ebenfalls kann sich der Pole einen Wechsel in die nordamerikanische MLS vorstellen, so die "Mundo Deportivo". Dort soll vor allem Chicago Fire versuchen, ihn zu verpflichten. In Chicago würde Lewandowski pro Jahr zwölf bis 15 Millionen Euro verdienen. Mit Bonuszahlungen steigt die Summe auf bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr.