Wirtz-Gala in Basel! Doppelpack beim 4:3-Sieg gegen Schweiz

Was für eine Show in Basel! Deutschland bezwingt die Schweiz in einem packenden Testspiel mit 4:3. Florian Wirtz avanciert mit einem Doppelpack zum Matchwinner beim ersten Länderspiel des Jahres 2026.

Die DFB-Elf startete am Freitag in Basel extrem druckvoll in das WM-Jahr. Trotz der spielerischen Überlegenheit schockten die Hausherren Deutschland früh. Nach einem Fehler von Schlotterbeck bediente Xhaka den Torschützen Ndoye (17.), der eiskalt zum 1:0 für die Schweiz einnetzte.

Turbulente erste Halbzeit

Deutschland zeigte sich wenig beeindruckt und schlug nach einer Ecke zurück. Tah (26.) köpfte nach einer Wirtz-Flanke den verdienten Ausgleich. Doch die Freude währte nicht lange: Embolo (41.) brachte die Schweiz per Kopf erneut in Führung, bevor Gnabry (45. +2) nach genialem Zuspiel von Wirtz den 2:2-Pausenstand markierte.

Wirtz-Show nach der Pause

Im zweiten Durchgang drehte der Liverpool-Legionär Florian Wirtz richtig auf. Zuerst traf er per Traumschlenzer in den Knick zum 3:2 (61.). Die Schweiz bewies jedoch Moral und kam durch Monteiro (79.) zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich, was die Partie in der Schlussphase komplett offen hielt.

Entscheidung im rechten Winkel

Den Schlusspunkt einer rasanten Partie setzte erneut Wirtz (86.). Nach Vorlage von Groß hämmerte er den Ball aus 16 Metern in den Winkel. Damit beendet Deutschland die 18-jährige Durststrecke gegen die Eidgenossen und feiert einen gelungenen Einstand in das WM-Jahr 2026.