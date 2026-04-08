"Nach Kärnten"-Hinweistafel wieder aufgestellt

Lange wurde es vermisst, jetzt ist es zurück: Das berühmte "Nach Kärnten"-Schild auf der Südautobahn wurde wieder aufgestellt, nachdem es im Vorjahr von Unbekannten gestohlen worden war.

Die grüne Hinweistafel bei Wien-Inzersdorf gilt für viele als emotionaler Fixpunkt auf dem Weg in den Süden. Nachdem Unbekannte das Schild im vergangenen August abmontiert hatten, setzten Bund, Land und ASFINAG nun ein gemeinsames Zeichen. Die Enthüllung fand im Beisein von Bundesminister Peter Hanke, dem frisch angelobten Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner und dem Vorstand der ASFINAG statt.

"Nach Kärnten"-Tafel bei Wien-Inzersdorf © BMIMI/Holzer

Das Schild ist weit mehr als nur eine einfache Richtungsangabe. Laut einer Aussendung des Landes Kärnten ist die Tafel seit Jahrzehnten ein wichtiges Symbol für alle Kärntnerinnen und Kärntner, die von Wien aus ihre Heimreise antreten. Für den neuen Landeshauptmann Daniel Fellner ist die Wiederanbringung die erste sichtbare Maßnahme seiner Amtszeit, um dieses Traditionszeichen zurück an seinen angestammten Platz zu bringen.

"Ich freue mich ganz besonders, dieses symbolträchtige Zeichen für Kärnten zu setzen. Die „Nach Kärnten“-Tafel macht unser Bundesland sichtbar und spürbar. Sie steht für unsere Identität, unser Selbstbewusstsein und für das, was Kärnten ausmacht. Und sie ist zugleich ein starkes Zeichen für die Stärke und Vielfalt aller Regionen in Österreich", so der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner.

Wichtige Verkehrsachse im Süden

Die Südautobahn ist als längste Autobahn Österreichs eine der zentralen Verkehrsachsen und verbindet Wien über Graz und Klagenfurt bis nach Italien. Bundesminister Hanke betonte im Rahmen des Medientermins, dass die Rückkehr der Tafel ein starkes Zeichen für Identität und Zusammenhalt sei. "Gemeinsam mit dem Land und der ASFINAG verbinden wir Tradition mit moderner Infrastruktur und machen die regionale Zugehörigkeit auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen sichtbar", sagt Hanke.

Auch ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl bezeichnete die Werbetrommel des Landes als schönes Symbol, das man gerne wieder am Beginn der Route aufgestellt habe.