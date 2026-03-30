Prinz Harry: Kommt es im Juli 2026 zum Wiedersehen mit König Charles?

Kommt es bald zur großen Versöhnung im britischen Königshaus? Prinz Harry hofft offenbar auf ein baldiges Wiedersehen mit seinem Vater in Norfolk. Nach Jahren der Funkstille wünscht sich der Herzog von Sussex, dass seine Kinder Archie und Lilibet endlich wieder Zeit mit ihrem Opa verbringen.

Royal-Fans verfolgen gespannt jedes Detail der britischen Familiensaga, und im Juli 2026 könnte ein entscheidendes Kapitel aufgeschlagen werden. Prinz Harry (41) setzt nach Berichten der "Daily Mail" darauf, dass König Charles III. (77) ihn und seine Familie auf den Privatbesitz Sandringham einlädt. Harry wolle das angespannte Verhältnis unbedingt entschärfen. Während er auf ein offizielles Signal aus dem Buckingham-Palast wartet, soll der Monarch allerdings noch zögern.

Harry und Meghan in Jordanien © Getty

Hoffnung auf ein Wiedersehen

Besonders für die Enkelkinder Archie (6) und Lilibet (4) wäre der Besuch wichtig, da sie ihren Großvater seit fast vier Jahren nicht mehr gesehen haben. Zuletzt waren sie anlässlich des Platin-Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. in Großbritannien. Ein Aufenthalt in Norfolk im Juli würde zudem die Chance auf ein Zusammentreffen mit Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) bieten, die dort traditionell ihre Sommerferien verbringen. Die Beziehung der Brüder gilt jedoch nach wie vor als stark belastet.

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Vertrauen als großes Hindernis

Das größte Problem für eine Annäherung scheint das fehlende Vertrauen zu sein. Laut Quellen aus dem Umfeld des Monarchen stehen "geringes Vertrauen und bittere Erfahrungen" nach den Indiskretionen der letzten Jahre im Weg. Seit dem Rückzug von Harry und Meghan (44) im Jahr 2020 sorgten Interviews, eine Netflix-Doku und Harrys Autobiografie für tiefe Gräben. Trotz dieser Vorwürfe hofft Harry auf "etwas Zeit mit der Familie", um die Wogen endlich zu glätten.

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Sicherheit als wichtigste Bedingung

Ein entscheidender Faktor für die Reise ist zudem die Sicherheit. Harry fordert einen ausreichenden Schutz für seine Familie, da er seit 2020 keinen Anspruch mehr auf staatlich finanzierten Polizeischutz hat. Ein Freund des Herzogs erklärte gegenüber der "Sunday Times": "Wenn er vom König eingeladen wird, würde er ein Sicherheitspaket erhalten, das automatisch greift. Er würde sich über eine Einladung nach Sandringham freuen. Würde er hingehen? Das käme darauf an, wer dort wäre. Wenn der König sagen würde: 'Komm hoch und verbringe etwas Zeit mit der Familie', würde ihm das sehr gefallen."