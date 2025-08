Neue Liebe für Tina Turners (†83) Witwer Erwin Bach

Der deutsche Musikmanager hat seine neue Lebensgefährtin durch Zufall kennengelernt, wie er in einem Interview verrät.

Es war ein stiller Sommerabend auf Gut Steinfels, dem Anwesen am Ufer des Zürichsees. Doch am 1. August, beim Empfang zum Schweizer Nationalfeiertag, gab es neben Lampions und Feuerwerk auch eine leise Überraschung: Erwin Bach, Witwer der unvergessenen Tina Turner, zeigte sich erstmals in Begleitung einer neuen Partnerin – Christina L.

Ein vertrautes Lächeln, ein warmes Miteinander – für Freunde und Gäste war schnell klar: Hier ist mehr als nur Freundschaft im Spiel. Laut einem Bericht des Schweizer „Sonntagsblick“ ist der deutsche Musikmanager, der viele Jahre an der Seite der Rocklegende verbrachte, wieder verliebt. Es ist das erste Mal, dass Bach sich seit dem Tod seiner Ehefrau öffentlich mit einer neuen Frau an seiner Seite zeigt.

Ein Jahr später – eine zufällige Begegnung

Die Beziehung, so bestätigt Bach gegenüber Bild, entstand rund ein Jahr nach dem Tod Turners im Mai 2023. Der Zufall wollte es, dass er Christina L., eine in der Schweiz lebende Amerikanerin, bei einem privaten Treffen mit Freunden kennenlernte. Die Chemie stimmte – ganz ohne Inszenierung, einfach so.

Auch sie hat einen schweren Verlust hinter sich: 2023 verlor Christina L. ihren Ehemann, einen international angesehenen Manager und engagierten Philanthropen. Dieses geteilte Schicksal brachte offenbar zwei Menschen zusammen, die beide gelernt haben, was es heißt, loszulassen – und nun wieder bereit sind, nach vorn zu blicken.

Vom Schatten in die Sonne

Zehn Jahre lang waren Erwin Bach und Tina Turner verheiratet, ihre Liebe begann aber schon 1985 in Köln. Damals war Turner bereits ein Weltstar – und Bach ein vielversprechender Musikmanager. 1994 zog das Paar in die Schweiz, wo sie ihre Wahlheimat fanden. Trotz gesundheitlicher Rückschläge – Darmkrebs, Nierentransplantation – blieben sie einander bis zuletzt eng verbunden. Bach selbst spendete seiner Frau eine Niere.

Die Beziehung galt als tief und gleichwertig. In Interviews sprach Turner immer wieder davon, wie sehr ihr Mann sie in ihrer Persönlichkeit stärkte und nie versuchte, sie kleinzumachen.





Ein neuer Lebensabschnitt

Wer Erwin Bach heute begegnet, trifft auf einen Mann, der in sich zu ruhen scheint. Nicht, weil er seine Trauer vergessen hätte – sondern weil er offenbar wieder Freude am Leben gefunden hat. Und jemand, mit dem er diese Freude teilen kann.

Christina L. und er zeigen sich nicht laut, nicht demonstrativ. Aber es ist eine Verbindung spürbar, die auf Verständnis und gegenseitigem Respekt beruht. Vielleicht ist das die stille Antwort auf die Frage aus einem der berühmtesten Songs von Tina Turner: „What’s Love Got To Do With It?“ – Für Erwin Bach hat Liebe wieder alles damit zu tun.