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Punk-Legende Campino mit Tränen nach letztem Album
© Dth

Emotionale Doku

Punk-Legende Campino mit Tränen nach letztem Album

23.05.26, 16:36
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Nachdem Campino (63) mit den Toten Hosen ihr Album "Trink aus, wir müssen gehen!" aufgenommen hat, realisierte der Frontman eine Sache: Es ist nach 40 Jahren die letzte gemeinsame Studioproduktion. Dabei musste Campino mit den Tränen kämpfen.

Die "ARD"-Doku "Die Toten Hosen - Das letzte Album" begleitet die legendäre Punk-Band Toten Hosen bei der Erstellung ihres letzten gemeinsamen Albums "Trink aus, wir müssen gehen!". Beim emotionalen Höhepunkt werden einige Tränen vergossen, wie nun die "Bild" berichtet.

Nachdem die Band im Studio das Album fertig aufgenommen hat, sitzen Campino, Gitarrist Andreas von Holst (61) und Produzent Vincent Sorg (52) zusammen und stoßen mit Champagner in Pappbechern gemeinsam an.

"Aufhören… Ich kann nicht verhindern"

Campino sagt mit stockender Stimme: "Dass das jetzt das Ende ist, ist schwer. Ich bin betrübt." Dann gibt es eine Nahaufnahme von seinem Gesicht. Seine Augen werden feucht. Campino zeigt sich verletzlich: "Aufhören… Ich kann nicht verhindern, dass das etwas auslöst. Ich komme mir vor wie verprügelt." Diese Seite hat die Öffentlichkeit selten von der Punk-Legende gesehen.

In der Doku meint "Kuddel" von Holst über Campino: "Ich war erstaunt, dass Campi in so ein Loch gefallen ist, dass er weinen musste." Und setzt fort: "Es hat ihn sehr mitgenommen. Ich warte darauf, dass auch bei mir die Traurigkeit einsetzt."

Band drückt Liverpool die Daumen

Die Entscheidung hat Campino schon vor zwei Jahren getroffen, wie nun in der Dokumentation klar wird. Nicht alle Bandmitglieder waren von diesem gewählten Weg ein Fan, doch sie akzeptierten ihn.

Ebenfalls wird in der Doku klar, dass Campino der unbestrittene Chef der Band ist. Der Frontman schreibt die Texte und gibt die Anweisungen vor. Die Band muss unter den Launen ihres Sängers manchmal leiden, besonders wenn Campinos Lieblingsklub FC Liverpool verliert. Laut Schlagzeuger Vom Ritchie (61) verrät, dass die gesamte Band deshalb den "Reds" die Daumen drücken würde.

Der Regisseur Eric Friedler (54) durfte die Band zwei Jahre lang bei der Entstehung des letzten Albums "Trink aus, wir müssen gehen!" begleiten. Die Doku ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Ab dem 29. Mai gibt es das Album im Handel zu kaufen. Im Juni geht die große Tournee los. Bereits über eine Millionen Tickets konnten die Toten Hosen schon verkaufen. 2027 gibt es Zusatztermine mit noch verfügbaren Karten.

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