Über 30 Grad: Das Pfingstwochenende wird sommerlich

Gute Aussichten für das Pfingstwochenende: Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite, es wird frühsommerlich warm.

Es gibt kaum Niederschlag, aber viel Sonnenschein im ganzen Land. Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke, zumindest am Pfingstsonntag und -montag. Bis zu 32 Grad werden in einer Prognose der Geosphere für Dienstag in Aussicht gestellt.

Am Freitag überwiegt in der Westhälfte des Landes bei Weitem der Sonnenschein. Weiter im Osten beginnt der Tag ebenfalls recht sonnig, allerdings machen sich vom mittleren Vormittag bis hinein in den Nachmittag einige Wolken bemerkbar. Zum Abend hin klart es vielerorts auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, vorzugsweise aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen betragen vier bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen klettern auf 20 bis 27 Grad.

Der Samstag wird landesweit sehr sonnig. Im Osten können sich vorübergehend harmlose Wolkenfelder bilden. Hochreichende Quellwolken entwickeln sich selbst über dem Alpenhauptkamm nur an wenigen Stellen, in den meisten Fällen bleibt es auch dort trocken. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, am ehesten aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen liegen noch bei sechs bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 21 bis 28 Grad.

Sonne und noch mehr Sonne

Hochdruckeinfluss sorgt auch für einen sehr sonnigen Sonntag. Ab der Mittagszeit entstehen verbreitet Quellwolken, meist gehen aber nur kurze, unergiebige Regenschauer nieder. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen betragen fünf bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen dann 25 bis 30 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Auch zu Wochenbeginn sorgt Hochdruckeinfluss für viel Sonnenschein im ganzen Land. Quellwolken bilden sich am Montag meist im Bergland, die Schauerneigung bleibt aber auch dort niedrig. Den meisten ungestörten Sonnenschein gibt es im Nordosten. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Osten teils auch lebhaft aus Nordwest. Frühtemperaturen liegen bei fünf bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen steigen auf 25 bis 30 Grad.

Am Dienstag sorgt der Hochdruckeinfluss ebenfalls für frühsommerliche Wetterverhältnisse. Nach einem sehr sonnigen Vormittag bilden sich ab Mittag vor allem im Süden und Westen Quellwolken. Mit kurzen Regenschauern ist meist aber nur lokal zu rechnen. Im Norden und Nordosten sind kaum Wolken unterwegs. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen zeigen sieben bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen erreichen 26 bis 32 Grad.