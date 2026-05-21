Bauernregel: "Ist Pfingsten hell und klar ..."

Pünktlich zu Pfingsten wird es sommerlich warm. Was das für das laut Bauernregel für das restliche Jahr bedeutet.

Rund um Pfingsten ranken sich seit Jahrhunderten zahlreiche Bauernregeln, die sich vor allem mit Wetter, Ernte und dem Verlauf des Sommers beschäftigen. Viele dieser alten Weisheiten stammen aus einer Zeit, in der Bauern stark von den Wetterbedingungen abhängig waren und versuchten, aus Naturbeobachtungen Rückschlüsse auf die kommenden Wochen und Monate zu ziehen.

Die wichtigsten Regeln

Besonders bekannt ist die Regel: „ Hat Pfingsten Regen und Wind, ist Pfingsten nicht mehr weit geschwind. “ Sie deutet darauf hin, dass wechselhaftes Wetter rund um das Fest oft nur von kurzer Dauer ist.

“ Sie deutet darauf hin, dass wechselhaftes Wetter rund um das Fest oft nur von kurzer Dauer ist. Eine andere Bauernregel lautet: „ Pfingstregen bringt Segen. “ Dahinter steckt die Hoffnung auf ausreichend Niederschlag für Felder und Wiesen, da Regen im späten Frühjahr als wichtig für das Wachstum vieler Pflanzen galt.

“ Dahinter steckt die Hoffnung auf ausreichend Niederschlag für Felder und Wiesen, da Regen im späten Frühjahr als wichtig für das Wachstum vieler Pflanzen galt. Große Bedeutung hatte Pfingsten traditionell auch für die Wetterprognose des Sommers. So heißt es: „Ist Pfingsten hell und klar, gibt’s ein fruchtbares Jahr.“ Sonniges Wetter wurde also als gutes Zeichen für eine erfolgreiche Ernte verstanden. Umgekehrt warnten manche Sprüche vor einem verregneten Sommer, wenn das Wetter an Pfingsten zu kühl oder nass ausfiel.

Auch Tiere und Natur spielten in den Bauernregeln eine Rolle. Beobachtungen von Vögeln, Windrichtungen oder Nebel wurden häufig mit den Aussichten für die Landwirtschaft verbunden. Zwar gelten viele dieser Regeln heute eher als folkloristische Tradition denn als wissenschaftlich verlässliche Wettervorhersage, dennoch erfreuen sie sich bis heute großer Beliebtheit.

Pfingsten verbindet damit nicht nur religiöse Bedeutung und Frühlingsstimmung, sondern auch ein Stück ländlicher Kulturgeschichte. Viele Bauernregeln werden noch immer von Generation zu Generation weitergegeben – oft mit einem Augenzwinkern, manchmal aber auch erstaunlich treffend.