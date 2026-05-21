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Neue Struktur stärkt Onkologische Ambulanz Baden

Bündelt Expertise

Neue Struktur stärkt Onkologische Ambulanz Baden

21.05.26, 12:15
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Die Onkologische Ambulanz am Standort Baden wird seit 1. Jänner 2026 vom Team der Klinischen Abteilung Innere Medizin III – Hämatologie und internistische Onkologie unter der Leitung von Primaria Birgit Grünberger, Universitätsklinikum Wiener Neustadt-Hochegg, betreut. 

"Unser Ziel ist es, allen Patientinnen und Patienten Zugang zu einer bestmöglichen medizinischen Versorgung zu bieten – unabhängig vom Wohnort. Die neue Zusammenarbeit sichert die ambulante onkologische Versorgung langfristig, schafft stabile Strukturen und bündelt die Expertise innerhalb der NÖ Landesgesundheitsagentur optimal“, so der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser (ÖVP).

Zusammenarbeit orientiert sich an bewährten Modellen 

Da das Landesklinikum Baden über keine eigene onkologische Fachabteilung verfügt, stelle die enge Kooperation mit dem UK Wiener Neustadt-Hochegg eine nachhaltige Stärkung des Angebots dar. Ärzte, Pflegefachkräfte sowie Mitarbeitende der medizinischen Administration aus dem onkologischen Team des Universitätsklinikums werden künftig in Baden tätig sein. Die Ambulanz in Baden versorgt seit jeher Menschen weit über das unmittelbare Einzugsgebiet hinaus. Das bleibt auch mit der neuen Struktur der Onkologischen Ambulanz und des ambulanten Therapiebereichs des UK Wiener Neustadt-Hochegg im LK Baden-Mödling am Standort Baden unverändert. Die enge Zusammenarbeit orientiere sich an bereits bewährten Modellen innerhalb der Landesgesundheitsagentur. Auch in der Onkologie soll durch die Kooperation ein vergleichbarer Synergieeffekt erreicht werden, der die Teams entlastet und die medizinische Qualität langfristig absichern soll.

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