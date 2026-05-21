Startschuss für den NÖ Theatersommer 2026

Auch im Jahr 2026 machen die Sommerspiele Schloss Sitzenberg den Anfang und eröffnen den niederösterreichischen Theatersommer. Am 03. Juni 2026 fällt mit der Premiere des Schwanks „Der Raub der Sabinerinnen“ der Startschuss für einen Sommer voller Humor und bester Theaterunterhaltung.

Die Komödie erzählt die Geschichte des Gymnasialprofessors Gollwitz, der in seiner Jugend heimlich ein pathetisches Römerdrama geschrieben hat. Der ehrgeizige, aber chaotische Theaterdirektor Striese stößt zufällig auf das alte Manuskript und überredet Gollwitz, das Drama aufführen zu dürfen – allerdings unter der Bedingung, dass niemand erfährt, wer der Autor ist. Gollwitz’ Frau und Tochter tauchen unerwartet auf und sorgen für zusätzliche Turbulenzen. Der Professor versucht verzweifelt, seine Autorschaft geheim zu halten – verstrickt sich dabei aber in immer absurdere Notlügen. Missverständnisse, Eifersüchteleien und Pannen häufen sich und gipfeln in einem Happy End!

Erfahrenes Leading-Team und Wendung im Cast

Hinter den Kulissen sorgt ein erfahrenes Leading-Team für den perfekten Rahmen: Regisseurin Anke Zisak inszeniert das humorvolle Verwirrspiel gemeinsam mit Martin Gesslbauer (Bühnenbild), Petra Teufelsbauer (Kostüm) und Coco Schober (Maske). Für die scharfzüngigen Pointen auf der Bühne sorgt ein erstklassiges Ensemble. Eine überraschende Wendung gibt es kurz vor der Premiere im Cast: Weil Angela Schneider krankheitsbedingt leider ausfällt, springt Michaela Ehrenstein – Mitbegründerin der Sommerspiele und Intendantin bis 2014 – kurzfristig ein und kehrt rechtzeitig zum Start an ihre alte Wirkungsstätte zurück.