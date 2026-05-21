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Bub überlebte

9-Jähriger stürzte aus Küchenfenster vier Stockwerke in die Tiefe

21.05.26, 12:14
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Bei allen anderen Fenstern hatten die Eltern bereits die Griffe abmontiert - nur in der Küche war noch einer dran. Genau von dort stürzte der 9-jährige Sohn einer syrischen Familie in die Tiefe.

Wien. Zu dem dramatischen Ereignis kam es in den frühen Abendstunden des Mittwochs in einem Gemeindebau in Hietzing. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der in Wien geborene Bub in einem unbeobachteten Moment auf das Fensterbrett des Küchenfensters geklettert und anschließend vier Stockwerke in die Tiefe gestürzt sein. Die Eltern bemerkten den Vorfall ihren Angaben zufolge unmittelbar, verständigten den Notruf und eilten zu ihrem Kind - der offenbar einen unbändigen Entdeckerdrang hat , sonst hätten sich nicht schon alle anderen Fenster im Sicherheits-Modus befunden.

Beim Eintreffen der Polizisten der Polizeiinspektion Am Platz wurde der 9-Jährige bereits von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der Bub war bei Bewusstsein, wie durch ein Wunder nicht allzu schwer verletzt - er dürfte in die Wiese zwischen den Wohnbauten gefallen sein - und wies äußerlich keine Verletzungen auf.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

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