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hund und drohne stockerau
© LPD NÖ

Einsatz in NÖ

Drohne und Bruno stöberten illegalen Knacki in Versteck auf

20.05.26, 10:55
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Alles begann damit, dass der Tscheche (32) im Stadtgebiet von Stockerau mit einem Listenhund ohne Maulkorb unterwegs war und einer Streife auffiel.

NÖ. Ein bedingt aus der Haft entlassener Tscheche, gegen den ein Aufenthaltsverbot in Österreich wurde in Stockerau im Bezirk Korneuburg festgenommen. Der 32-Jährige und seine Begleiterin waren Polizisten aufgefallen, weil sie mit einem American Staffordshire Terrier-Mischling ohne Maulkorb unterwegs waren. Als das Pärchen samt Kampfhund zu seinem im Nahbereich abgestellten Fahrzeug begleitet wurden, um den Maulkorb zu holen, entzog sich der Mann der Anhaltung und flüchtete.

Mithilfe einer Drohne und Diensthund "Bruno" wurde der 32-Jährige aufgespürt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Wagen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug, geringe Mengen an Suchtgift und Utensilien für den Drogenkonsum. Im Zuge einer Fahndung wurde der 32-Jährige mithilfe einer Drohne auf einem Dachvorsprung entdeckt, von dort lief er weiter zu einem Sägewerk. "Bruno" stöberte den Mann -der bedingt aus dem Strafvollzug entlassen worden war und gegen den ein aufrechtes Aufenthaltsverbot besteht - schließlich auf. Der Tscheche wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die 40-Jährige wird der Staatsanwaltschaft nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.

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