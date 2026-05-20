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Finanzen

Beratung & Vertrauen: Hypo NÖ in Forbes-Ranking top

20.05.26, 12:00
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Die Hypo Niederösterreich erobert im aktuellen Forbes-Ranking Spitzenplätze und glänzt in den Kategorien "Vertrauen" und "Beratung". 

Die Hypo NÖ ist eine der ältesten und größten Landesbanken in Österreich - und sorgt dieser Tage für positive Schlagzeilen. Im internationalen Ranking der "Forbes World’s Best Banks" sicherte sich das 1888 gegründete niederösterreichische Traditionshaus gleich zweimal Platz eins. "Vertrauen" und "Beratung" sind jene Kategorien, in denen das Kreditinstitut voll punkten konnte.

Das Vertrauen der Kunden ist mit stolzen 4,29 von fünf Punkten beeindruckend. Ebenso überzeugt die Bank auch in Sachen Beratung - mit 4,14 Punkten. Damit setzte sich die Hypo NÖ klar gegen die heimische Konkurrenz durch und zeigt, dass persönliche Betreuung nach wie vor von zentraler Bedeutung ist. 

Basis des Rankings ist eine groß angelegte Befragung von über 50.000 Bankkunden in 34 Ländern, durchgeführt von Forbes in Kooperation mit Statista - zwischen Oktober und November 2025.

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